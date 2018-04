Weinheim. (web) Die Bekanntgabe von möglichen Standorten für Flüchtlingsunterkünfte kam auch für einige Entscheidungsträger im Gemeinderat überraschend. "Ich habe die Vorlage gestern gelesen und konnte mich noch nicht mit meinen Gremienkollegen abstimmen", so die Lützelsachsener Ortsvorsteherin Doris Falter. Das Ortsgremium muss ebenso wie die Ortsvertretungen von Hohensachsen und Sulzbach beraten und eine Stellungnahme abgeben, ehe der Gemeinderat am Mittwoch kommender Woche entscheidet.

"Natürlich sind wir moralisch mehr als verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen", sagt Monika Springer, Ortsvorsteherin in Hohensachsen. Gegen den Standort am Sandloch an der Ortsteilgrenze haben sie und ihre Lützelsachsener Amtskollegin allerdings Bedenken: Die Wintergasse sei schlecht gesichert. Und dann ist da noch die Tatsache, dass die Gelberg-Schule ohnehin aus allen Nähten platzt. Und wenn es eine Unterkunft ohne Schulkinder wird? "Über die Zusammensetzung der Flüchtlinge hat uns der Kreis kaum Informationen zukommen lassen", meint Falter. "Seit gestern überdenke ich die Sache in fast jeder freien Minute."

Sollte es die Theodor-Heuss-Straße werden, sieht SPD-Stadträtin und Pro-Weststadt-Chefin Stella Kirgiane-Efremidis drei Einsatzgebiete. "Es muss sich eine Arbeitsgruppe bilden, die alle Beteiligten einbindet. Die Schullandschaft muss mithilfe der Stadt vorbereitet werden, und es braucht viel Engagement." Einen Teil davon habe bereits die BI "Fremde als Gäste willkommen heißen" vorgelebt. Gerade bei der Schulsoziarbeit müsse aber die Stadt ran. Bei der Gestaltung einer Unterkunft würden auch die Anwohner ein Wörtchen mitreden wollen. "Das Gebäude muss sich in die Umgebung einfügen."