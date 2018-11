Weinheim. (web) Bei der Weinheimer Feuerwehr rußt es dieser Tage gewaltig - und zwar unter dem eigenen Dach. Gleich mehrere Feuerwehrvertreter haben am Samstag ihrem Ärger Luft gemacht - und die Verwaltung kritisiert. Offenbar fühlt man(n) sich im Feuerwehrzentrum übergangen, will der Personalplanung der Stadt nicht zustimmen.

Hintergrund: Die Verwaltung und der Hauptausschusses des Gemeinderats hatten jüngst dafür plädiert, neue (hauptamtliche!) Stellen für die Feuerwehr zu schaffen - was vielen Wehrleuten jedoch bitter aufstößt, da die vorgesehenen "Neuen" keine Feuerwehrausbildung absolviert haben. Endgültig entscheiden muss sich der Gemeinderat am Mittwoch, 25. Februar. Dann soll der Stellenplan verabschiedet werden. "Die Verwaltung und die Feuerwehrführung sind an keiner konstruktiven Zusammenarbeit interessiert. Organe wie der Feuerwehrausschuss und die Regeln der Feuerwehrsatzung sind umgangen worden", hieß es in einem Schreiben empörter Feuerwehrvertreter der Abteilung Stadt.

Unterdessen will Erster Bürgermeister Torsten Fetzner den zum Teil feuerwehrinternen Brand (auch Stadtbrandmeister Reinhold Albrecht wurde hart kritisiert) löschen. "Wie ich der Feuerwehrabteilung Stadt mitgeteilt habe, soll in den nächsten Tagen ein Gespräch mit dem Abteilungsausschuss Stadt stattfinden", schreibt er in einem offenen Brief an GAL-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kramer. Diese hatte die Stadtspitze aufgefordert, sich sofort zu kümmern. "Das Gespräch ist für Donnerstag, 19. Februar, und damit vor dem Haushaltsbeschluss geplant", wehrt sich Fetzner. Auch er erinnert sich gut an die Versammlung: Die Feuerwehr wünsche eine Stellenbesetzung mit ausgebildeten Kräften, die "vielleicht schon in der Jugendwehr aktiv waren", hat er notiert. Haben die Feuerwehrleute Recht?

Fetzner legt sich nicht fest: "Ich denke, diese Sichtweise muss diskutiert werden." Er verwahrt sich jedoch gegen Kramers Vorwurf, die Stadt verprelle ehrenamtliche Wehrleute. "In der Hauptversammlung wurde mitgeteilt, dass der durch Hauptamtliche zu leistende Übungsdienst bereits in einem Vergleich zwischen Stadt und Abteilungsausschuss im November 2014 geregelt wurde", so Fetzner. Außerdem habe Albrecht mitgeteilt, dass Neuaufnahmen in die Feuerwehr vollzogen werden könnten und müssten. "Somit sind Ihre Forderungen erfüllt. Ich bitte Sie, uns bei unseren Bemühungen zu unterstützen", grollt er in Richtung Kramer.