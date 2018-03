Mit Verärgerung haben Weinheims Stadträte am Mittwochabend einer Nachzahlung in Höhe von 80.000 Euro an ein Bretzfelder Bauunternehmen zugestimmt. Foto: Peter Dorn

Weinheim. (web) Mit Verärgerung haben Weinheims Stadträte am Mittwochabend einer Nachzahlung in Höhe von 80.000 Euro an ein Bretzfelder Bauunternehmen zugestimmt. Die Firma hatte den Auftrag erhalten, die Bestandteile für eine Containersiedlung zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zu liefern und aufzustellen. Die Siedlung steht heute in der Gorxheimer Talstraße und fasst maximal 90 Menschen.

Verwaltung und Firma hatten sich in Gesprächen und Schriftwechseln auf 80.000 Euro geeinigt. Die ursprüngliche Nachforderung war wesentlich höher.

In Fällen wie diesen muss der Gemeinderat gefragt werden - sofern mehr als 25.000 Euro zur Disposition stehen. Die Fraktionen stimmten der Ausgabe nach mehreren kritischen Nachfragen in Richtung Verwaltung zu – mit „der Faust in der Tasche“ und „Zähneknirschen“, wie sie in ihren Stellungnahmen formulierten.

Die Nachzahlung ist keineswegs alternativlos, aber letztlich wollte auch der Gemeinderat einen zeit- und kostenintensiven Prozess mit dem Bretzfelder Unternehmen vermeiden.