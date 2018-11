Weinheim. (web) Wenn das keine gute Nachricht ist für die Weinheimer Kulturszene: Das Café Central gehört jetzt offiziell zu den deutschlandweit 31 besten Klubs und Organisatoren von Veranstaltungsreihen - und kann sich damit "Spielstätte des Jahres 2014" nennen. Obendrauf gibt's ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro. Ausgelobt wurden die Auszeichnungen sowie Preisgelder in Höhe von insgesamt 900.000 Euro von der Initiative Musik.

Diese ist eine Einrichtung der Bundesregierung und hat sich unter anderem die Förderung von Rock-, Pop- und Jazzveranstaltern zum Ziel gesetzt. Gerade kleinere und mittelgroße Livebühnen seien dank ihres ambitionierten Programms abseits des Mainstreams ein wichtiger Bestandteil der deutschen Kulturlandschaft, lobte die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, bei der Preisverleihung in Hamburg. Der Preis ziele ausdrücklich darauf ab, "mehr Aufmerksamkeit für besondere Kulturorte zu schaffen", so die Organisatoren. Sie hoffen unter anderem darauf, dass die Klubs auf diese Weise leichter an Fördergelder kommen. Gerade kleinere Veranstaltungshäuser und die leidenschaftliche Hingabe ihrer Betreiber böten eine Atmosphäre, in der Musiker ihr Publikum fänden, so Staatsministerin Grütters.

Ab und an sind bekannte Namen im Programm zu finden. "Dabei gehen die Veranstalter oft bis an die Grenzen der Selbstausbeutung", weiß die Staatsministerin um zum Teil schwierige Finanzverhältnisse. Verliehen wurden die Preise dieses Jahr übrigens erst zum zweiten Mal. Bereits 2013 soll die Weinheimer Location zu den Titelaspirantinnen gezählt haben.

Denn das Café Central hat sich bislang gut in der Zweiburgenstadt halten können. Seit 20 Jahren gibt es das Veranstaltungshaus. Es ist in der früheren Uhlandschule in der Bahnhofstraße beheimatet und steht Nachwuchsbands, aber auch Initiatoren politischer Veranstaltungen offen. Unter Jugendlichen ist das Café Central bis heute Kult, unter Klub- und Musikliebhabern gilt es - zusammen mit Muddy's Club in der Schulstraße - als eine der Perlen an der Bergstraße. Auch für 2015 ist ein Newcomerfestival für junge Bands aus dem Umkreis von rund 25 Kilometern geplant.

Leiter Michael Wiegand - in Weinheim ist er auch als Veranstalter von WM- und EM-Public-Viewings bekannt - macht normalerweise kein großes Aufheben um seinen Klub. Auch wenn man beim Lesen des "Café-Programms" regelmäßig über ziemlich bekannte Namen stolpert. So ist am kommenden Mittwoch die Fernsehsatirikerin Katrin Bauerfeind in der Bahnhofstraße zu Gast.