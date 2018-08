Weinheim. (RNZ) Die Anwohner des geplanten Heims für 200 Asylbewerber an der Heppenheimer Straße haben sich am Wochenende zu einer Bürgerinitiative (BI) zusammengeschlossen: Der "Initiative für eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen - Fremde willkommen heißen".

Die BI-Initiatoren um den Ersten Vorsitzenden Dirk Ahlheim betonen, nicht grundsätzlich gegen die Ansiedlung von Flüchtlingen zu sein; sie verlangen anstelle der für Herbst 2015 geplanten Sammelstelle aber eine Verteilung der Unterbringung auf mehrere Ortsteile. "Wir wollen Menschen, die aus einer Not heraus ihre Heimat verlassen müssen, nachbarschaftlich zur Seite stehen." Eine Integration in die Nachbarschaft sei durch eine Unterbringung in kleineren Gruppen und an mehreren Orten jedoch einfacher zu erreichen.

Auch dem seit 2013 bestehenden Bündnis für ein buntes Weinheim werde eine "Integration und ein Willkommenheißen am Stadtrand" nicht gerecht, argumentiert die BI. Ebenso wenig wie das "spitzfindige Umwidmen eines Gewerbegebiets". "Wir fordern eine Konzeption, welche die Erfahrungen anderer Städte, die Empfehlungen der Sozialverbände sowie den Geist des neuen Flüchtlingsaufnahmegesetzes berücksichtigt."

Sollte es zu einer dezentralen Lösung kommen, beziehe man die Heppenheimer Straße gerne mit ein, heißt es abschließend. Die RNZ berichtet in den kommenden Ausgaben.