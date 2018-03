Weinheim. (keke) Der "Hotspot Bürgerbüro West" kommt wieder auf Temperatur. Nur wenige Schritte von ihrem bisherigen Domizil in der Königsberger Straße entfernt hat die Anlaufstelle für die Bürger nach ihrer kurzzeitigen Schließung jetzt ein neues Zuhause gefunden: in den Räumen der Volksbank Weinheim in der Breslauer Straße.

Knapp sieben Jahre lang hatte das 2010 eingerichtete Bürgerbüro den Weststädtern in der Filiale der Sparkasse Rhein Neckar Nord lange Wege hinauf zum Rathaus erspart. Umso größer waren deshalb der Frust und die Enttäuschung der Bürger, als die Sparkasse bekannt gab, dass sie ihre Weststadt-Dependance aufgibt.

Nach Bekanntwerden der Schließungspläne und aufgrund von Bürgerprotesten hatte sich das Personal- und Organisationsamt der Stadt nach einer neuen Bleibe umgesehen. "Diese sollte ähnlich zentral liegen, praktikabel zu handhaben und wirtschaftlich vertretbar sein", verdeutlichte der Sprecher der Stadt, Roland Kern, im Verlauf der Wiedereröffnung.

Bei der Suche nach dem neuen Standort wurde man in der Volksbankfiliale fündig, die nur knapp 150 Meter von dem bisherigen Standort entfernt liegt. "Die daraufhin geführten Gespräche mit der Volksbank-Chefetage waren von Erfolg gekrönt", sagte Kern. Zudem sei die Stadt dazu verpflichtet, Daseinsfürsorge für ihre Bürger zu leisten, so Kern. Sogar eine "Win-win-Situation" sei hierbei entstanden, von der sowohl die Verwaltung als auch das Geldinstitut profitieren.

Die städtischen Mitarbeiterinnen, die auch im Innenstadt-Bürgerbüro eingesetzt und in Tätigkeiten des Bürgerservices geschult sind, stehen als kompetente Ansprechpartnerinnen jeweils dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr in dem neuen Büro bereit.

Die Weststadt bleibe der Volksbank wichtig. Deshalb werde man die Filiale "in vertrauensvoller und nachhaltiger Zusammenarbeit mit der Stadt" auch langfristig erhalten und sich den Herausforderungen des Marktes stellen, versprach der Bereichsleiter "Vertriebsmanagement", Direktor Stefan Schmitt. Neben Schmitt waren zudem der Bereichsleiter Privatkunden, Wilfried Bootz, Weststadt-Filialleiter Ralf Beck sowie Hartmut Müller vom Vertriebsmanagement des Geldinstituts bei der Büroeröffnung dabei.

Wie wertvoll und nachgefragt das Vorhandensein des Bürgerbüros als städtisches Serviceangebot ist, zeigte sich bereits kurz nach der Eröffnung: Kaum waren die Begrüßungsworte gesprochen, hatte Bürgerbüro-Mitarbeiterin Claudia Vollrath, die an diesem Tag Dienst hatte, einiges zu tun. Denn die ersten Kunden ließen nicht lange auf sich warten.

Seinen Wohnortwechsel von Frankfurt nach Weinheim meldete Christian Ringeisen als erster Besucher in den neuen Räumen an. Gemeinsam mit Tochter Leonie war Mama Alexandra gekommen, um Ersatz für den verlorenen Personalausweis zu beantragen. Wegen eines Ausweises suchte auch Sonja Schmitt mit ihrem fünfjährigen Sohn Nicolas das Bürgerbüro auf.

Am Ende waren sich alle einig: "Das Bürgerbüro vor Ort ist eine tolle und angenehme Sache, die nicht nur eine Menge Zeit, sondern vor allem lange Wege in die Innenstadt spart."

Fi Info: Als zusätzlichen Service bietet die Volksbankfiliale einen freien W- Lan-Zugang an.