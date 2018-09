Weinheim. (keke) Der Papierstapel mit den Unterschriftslisten ist mittlerweile mehrere Zentimeter dick. Rund 2500 Namen hat Helga Tritschler bereits beisammen. Es sind Willensbekundungen für den Erhalt ihrer am Marktplatz gelegenen "Altstadt-Galerie". Eine Gelegenheit zur Übergabe der Listen an Oberbürgermeister Heiner Bernhard habe sie bisher aber nicht erhalten, so Tritschler gestern im Gespräch mit der RNZ.

Der OB habe keine Zeit oder sei im Urlaub, habe ihr das Rathaussekretariat auf wiederholte Terminanfragen erklärt, bedauert die Galeristin. Deshalb hat sie sich vorgenommen, den Packen am kommenden Montag, 11 Uhr, im Rathaus abzuliefern. Zwei Tage bevor der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am Mittwoch, 17.30 Uhr, über die Zukunft von Tritschlers Geschäftsräumen am Marktplatz 3 berät.

Mit ihren Unterschriften sowie unzähligen Briefen an die Stadt hätten sich Bürger aus Weinheim und der Region dafür eingesetzt, dass die seit 25 Jahren am Marktplatz ansässige Galerie erhalten bleibt, so Tritschler zur RNZ. Tenor der Briefe: Die Altstadt-Galerie mit ihrem exklusiven und qualitätvollen Angebot an Schmuck, Keramik und Glas genieße in der Metropolregion eine Sonderstellung: "Sie gilt als Attraktion, ist immer einen Besuch wert und vermittelt der Weinheimer Geschäftswelt zahlungskräftige Kunden." Wie mehrfach berichtet, läuft der von Tritschler mit der Stadt geschlossene Mietvertrag für die Galerieräume im April 2015 aus und will von der Stadt nicht verlängert werden.

Stattdessen soll in dem Gebäudeensemble im und um das Alte Rathaus das Stadt- und Tourismusmarketing sein neues Domizil finden. Dieses ist noch in der Hauptstraße 47, wo es eher ein Dornröschendasein fristet. "Außer einer Infostelle für Bustouristen will die Stadt einen Verkaufsbereich einrichten, mit Souvenirs, regionalen Weinen, Landkarten und Fähnchen mit Burgenmotiv", versteht Tritschler die Welt nicht mehr. Erst vor zwei Jahren hatte sie über 20.000 Euro in die Renovierung der Galerie gesteckt, um "die Perle und das Schmuckstück am Marktplatz" - Zitat: Alt-OB Uwe Kleefoot - attraktiver zu gestalten.

Mit der preisgekrönten Goldschmiedemeistern Helena Berghoff, die seit dem 1. August die Werkstatt führt, steht zudem eine Nachfolgerin bereit, die die Galerie in spätestens fünf Jahren übernehmen will. "Wenn mir die Stadt nicht einen gewaltigen Strich durch die Rechnung macht", so Tritschler. Eine adäquate und vor allem bezahlbare Alternative für den Marktplatz-Standort gebe es nicht, hat Tritschler trotz intensiver Bemühungen feststellen müssen. "Für einen Neuanfang sind die Immobilien ungeeignet", verweist die 73-Jährige auf zu große Fensterfronten, die mit Panzerglas und Scherengitter gesichert werden müssen: "Das zahlt mir keine Versicherung".

Eine selbst erstellte, 30-seitige Dokumentation "40 Jahre Kunsthandwerk in der Kurpfalz", die sie allen Stadträten geschickt hat, zeichnet ihren Werdegang von den Anfängen als Töpferin in Hemsbach und der Übersiedlung nach Weinheim am 27. Juni 1990 bis heute nach.