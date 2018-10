Wo es in Weinheim leiser werden muss



Weinheims Stadt und Gemeinderat arbeiten an einer gestaffelten und EU-rechtlich vorgeschriebenen Lärmaktionsplanung. Die RNZ hat dazu Fragen und Antworten zusammengestellt

> Wo müssen Verbesserungen her?

Besonders lärmintensiv ist der Weinheimer Abschnitt der Eisenbahnlinie Heidelberg-Darmstadt. Vor allem wegen der über 200 Güterzüge, die jeden Tag durch die Stadt donnern (wir berichteten). Die Aktiven der BI "Schutz vor Bahnlärm" meinen, dass das deutsche Recht hier den Bock zum Gärtner macht: Für die Schallmessungen und die Lärmkartierung ist das Eisenbahnbundesamt zuständig. Nach konservativen Schätzungen sind in den Nachtstunden 1230 Weinheimer von gesundheitsgefährdeten Schallwerten betroffen. Die BI schätzt jedoch, das rund 17 000 Personen durch den Bahnlärm belastet werden. Beim Verkehrslärm hat die Stadt neben den Autobahnen, Bundesstraßen und der besonders stark bewohnten Mannheimer Straßen (siehe weiteren Bericht) auch die Ausfallstraßen in den Odenwald im Blick. An den Verkehrsachsen sind 197 Menschen nachts gesundheitsschädlichem Lärm ausgesetzt. Hier misst die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz.

> Wie wird der Krach verringert?

Es gibt einen ganzen Strauß an Möglichkeiten, Schallwerte einzudämmen. An der Wurzel des Problems setzen "aktive" Maßnahmen wie Fahrverbote an. An Weinheims Schwerpunkten sind die jedoch nur selten möglich. Auch Fahrbahn- und Gleisanierungen oder Tempolimits gehören dazu. "Passiver" Lärmschutz befasst sich in der Regel mit einer Veränderung der Häuser, in denen die Betroffenen leben. Erreicht werden sie durch massive Verglasungen oder einen bestimmten Zuschnitt neuer Häuser.

> Aber was würde Weinheim nutzen?

BI und Stadt fordern die Bahn dazu auf, den Weinheimer Streckenabschnitt wieder zügig ins Lärmsanierungsprogramm aufzunehmen: Nur ein kleiner Teil des Abschnitts ist mit Lärmschutzwänden versehen. Wer moderne Gürterwaggons oder ein neues Schienennetz fordert, hofft aus Sicht der BI so gut wie vergebens. An den Straßen will die Stadt unter anderem - in Abstimmung mit den zuständigen Behörden - die Einführung von Tempolimits ins Gespräch bringen. Nicht ganz aus der Diskussion: Eine neue Verbindung zwischen Weststadt und B 3.

Info: Lärmkarten sind im Internet über laermkartierung.eisenbahn-bundesamt.de und lubw.baden-wuerttemberg.de einsehbar.



