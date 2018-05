Weinheim. (wei/web) Die Windkraft kommt, das steht so fest wie die Eiche im Sturm. Nur wie und wo, das überlässt das Land nach einer Gesetzesänderung der grün-roten Landesregierung den Kommunen. Die können jetzt ihr Fähnchen einfach in den Wind hängen und den Dingen ihren Lauf lassen - oder das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Weinheim hat sich für Letzteres entschieden.

Daher veranstaltet die Stadt am Donnerstag, 8. November, um 18 Uhr im Rolf-Engelbrecht-Haus einen Informationsabend. Mit dabei sind Fachleute vom Planungsbüro Fischer aus Linden bei Gießen. So können sich Interessierte über den aktuellen Stand des Verfahrens und die weitere Bürgerbeteiligung erkundigen. Dabei soll auch erklärt werden, wo der Bau von Windrädern überhaupt möglich ist.

Stadt will in Planung eingreifen

Dazu muss man wissen: Windenergieanlagen sind in unbebauten Außenbereichen grundsätzlich zulässig; die Gemeinden müssen sie im Regelfall genehmigen. Das schreiben entsprechende bau- und immissionsschutzrechtliche Richtlinien vor. Es sei denn, eine Kommune entscheidet sich für den "Weg der lokalen planungsrechtlichen Steuerung". Auf diese Weise können Gemeinden bevorzugte Standorte für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan ausweisen.

Dann ist es auch möglich, Bauanträge außerhalb dieser "Konzentrationszonen" abzulehnen. "Würden wir auf den Teil-Flächennutzungsplan für Windenergie verzichten, könnte bei einem konkreten Vorhaben die Verwaltung keinen direkten Einfluss auf die Planung nehmen", erklärt Dietmar Schmittinger vom Stadtentwicklungsamt.

Nun sind Windenergieanlagen ein heikles Thema - bisweilen bergen sie erhöhtes Konfliktpotenzial. Bei der Aufstellung des Teil-Flächennutzungsplans "Windenergie" will die Stadt die Bürger daher "so gut mitnehmen, wie es nur geht", heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Ein entsprechendes Vorgehen hat der Gemeinderat bereist bewilligt. Die Aufstellung des Plans "Windenergie" mit "Freibereichen" - also Gebieten, in denen der Bau der Anlagen grundsätzlich möglich ist - sei komplex und umfangreich, erklärt Schmittinger. Zu beachten sind Abstände zu Wohnungen oder Verkehrstrassen.

Auch Umwelt-, Tier- und Landschaftsschutz sind Themen. Ein Gutachten hat für Weinheim sechs "Freibereiche" ermittelt: Im Westen von Sulzbach, auf den Feldern nahe der unteren Weschnitz, am Hirschkopf, oberhalb von Lützelsachsen, östlich von Ritschweier - und in Oberflockenbach. "Das ist die Diskussionsgrundlage", betont Schmittinger, "ob, wann und wo tatsächlich gebaut wird, ist noch nicht absehbar."

Ab Freitag, 9. November, geht das Verfahren in die "formelle frühzeitige Beteiligung". Bis zum 9. Februar 2013 kann daher jeder Weinheimer Stellungnahmen abgeben. Im Winter gibt es Ortsbegehungen und Diskussionsabende.