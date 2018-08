Von Philipp Weber

Weinheim. Es ist ganz still im Rolf-Engelbrecht-Haus, als Said Azami ans Pult tritt. Der Flüchtling aus Afghanistan lebt seit einem Jahr in der Region. Und er hat viel zu sagen. So viel, dass sein Statement kaum in seine drei Minuten Redezeit passt. Nach Angaben einer aus Darmstadt angereisten Moderatorin hat er - elegante Abendgarderobe, sorgfältig frisierte Haare - mehrjährige Haft und schwere Folter überlebt. Azami erinnert daran, dass Propheten, Dichter und Könige einst das Schicksal von Flüchtlingen teilen mussten. Er bittet die Bevölkerung eindringlich darum, ihn und seine Leidensgenossen zu akzeptieren.

Es ist ein emotionaler Moment im Verlauf der städtischen Infoveranstaltung am Freitagabend - an dem die Behörden erkennbar das Ziel verfolgen, Dampf herauszunehmen aus der Debatte um die ab Herbst 2015 geplante Unterbringung von 240 Kriegsflüchtlingen. Nicht um Zahlen und Standorte solle es gehen, so die Moderatorin, sondern um die Frage, wie Weinheim helfen kann - und wie man "Ängsten" in der Bevölkerung begegnen soll. Es gibt klare Regeln: Nach der Einführung durch OB Heiner Bernhard - "Es geht längst nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie!" - dürfen Betroffene ihre Sichtweisen vortragen. Jeder hat drei Minuten Zeit. Das Ziel: Flüchtlinge, Helfer, Anwohner und Kirchenvertreter sollen vor dem Podium zu Wort kommen.

Zählt man die Podiumsteilnehmer von Polizei, Kreis, Asylarbeitskreisen und Jugendgemeinderat dazu und rechnet noch die Schlussworte des Ersten Bürgermeisters Dr. Torsten Fetzner ein, kommt man auf fast zwei Dutzend Redner. Dennoch scheint das Publikum - die RNZ schätzt 250 Besucher - gespalten. Nach den Reden von Azami, dem Beitrag einer Sozialarbeiterin der Caritas sowie dem Statement von Peterskirchen-Pfarrerin Ute Haizmann klatschen die vorderen Reihen. Darunter Gemeinderäte, Repräsentanten der Verwaltung oder der Bürgerstiftung. Bekannte Gesichter.

Als eine Sulzbacherin von wachsender "Wut" in ihrem Stadtteil spricht - hier könnte eine Unterkunft für 80 Menschen entstehen - und sich Hans-Peter Egger von der BI "Theodor-Heuss-Straße" über eine "emotionale Aufnahmekampagne" von OB und Landrat echauffiert, wird weiter hinten applaudiert. Als das Podium seine Diskussion aufnimmt, hat sich das "hintere" Feld gelichtet. Was die Zuhörer verpassen?

Da sind einige spannende Aspekte, die die Ist-Situation im Kreis betreffen. Dass die professionelle Flüchtlingsbetreuung umfangreicher sein könnte, zeigen die Aussagen von Raquel Rempp. Sie ist ehrenamtliche Flüchtlingshelferin in Schwetzingen - und stößt ins selbe Horn wie eine Ladenburger Aktivistin und Elfi Rentrop vom Weinheimer AK Asyl.

Die Vertreter des Kreises, darunter Sozialarbeiter Christoph Kölmel, können sich nicht offen anschließen. Es fällt aber auf, dass sie die vergleichsweise kleinen Unterkünfte in Weinheim ausführlich loben. Apropos: Dass es in den für je 80 Personen avisierten Standorten mehr Flüchtlinge geben wird, schließt der Kreis aus. Dass es bei drei Heimen bleibt, das garantiert niemand. Ebenso wenig kann Weinheims hochrangigster Polizist, Holger Behrendt, versprechen, dass es nie Konflikte mit Flüchtlingen gibt. Das neue Helfernetzwerk biete aber echte Prävention. Hierbei will der Jugendgemeinderat helfen und Flüchtlinge bei der Integration in Vereine und Musikschule unterstützten.