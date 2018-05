Rocken auf den Tischen: So kann es gehen beim 'Nightgroove'. 'Danny and the Wonderbras' haben es schon mal vorgemacht. Foto: zg

Weinheim. (wei) Stimmungsvoll gedimmtes Licht, bunt funkelnde Spots, fröhliche Menschen. Kleine, feine Kneipenkonzerte oder ausgelassene Spontan-Partys zu treibenden Beats. Der Weinheimer "Nightgroove" zieht die Besucher in seinen Bann. Eine Stadt, eine Nacht und überall Livemusik - ein unschlagbares Rezept, das am 8. November alle Liebhaber handgemachter Beats auf die Beine bringt.

Bei einem vielseitigen Programm von lateinamerikanischen Rhythmen, internationalem Pop, fröhlichem Reggae, krachendem Rock, groovendem Soul, ausgeflippter Neuer Deutscher Welle und treibendem Rock'n'Roll bis hin zu den besten Partykrachern der letzten 30 Jahre ist für (fast) jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Der Marktplatz ist wieder der heiße Mittelpunkt des Weinheimer "Nightgroove"-Festivals. Dort beginnt um 19 Uhr die diesjährige Weinheimer Musiknacht; die Piazza ist illuminiert und mit Feuertonnen und Vorfreude angeheizt. Mit dabei sind aber auch der Schlosskeller mit einer SWR 3-Party, der renommierte Muddy's Club, die Alte Druckerei und das Café Central. "Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer durch viele Musikstile reicht das Angebot der langen Nacht der Livemusik", verspricht Veranstalter Michael Barkhausen, der wieder ein spannendes und regional geprägtes Programm zusammengestellt hat. Es sind alte Bekannte dabei und echte "Local Heroes" der Kurpfalz: wie "The Barons" in der Alten Druckerei, die "Nachtigallen" in Dümonts WeinHeim, "Greengrass" in der Stadtmauer oder "Stoned" in der Finkenburg - um nur einige zu nennen. Es sind wieder fast 30 Bands in genauso vielen Lokalen. Gespielt wird, was die Instrumente hergeben.

Und so funktioniert's: "Einmal gezahlt - überall live dabei", so das Motto. Der Eintritt beträgt einmalig und unverändert 14 Euro (elf Euro im Vorverkauf). Mit einem Ticket hat der Besucher dann freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés. Jeder Gast kann sich so sein eigenes Programm zusammenstellen, zwischen den Lokalen pendeln und von einem Konzert zum anderen "grooven". Die meisten Konzerte beginnen um 20 Uhr. Programm-Ende ist mancherorts erst um 3 Uhr.

Einen Ausblick auf die lange Kneipenwandernacht bietet die Festivalhomepage. Hier gibt es nicht nur ausführliche Informationen zu den auftretenden Bands mit Verlinkungen zu deren Homepages, sondern auch viele Audio- und Videoeindrücke als Appetitanreger.