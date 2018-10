Weinheim. (RNZ/rl) Voraussichtlich im Herbst 2015 wird der Rhein-Neckar-Kreis in Weinheim eine Gemeinschaftsunterkunft für rund 200 Flüchtlinge einrichten. Die Unterkunft soll laut Mitteilung des Landratsamtes auf einem von der Stadt gepachteten Grundstück in der Heppenheimer Straße entstehen. Die Nutzung ist auf zunächst zehn Jahre angelegt. Landrat Stefan Dallinger und Weinheims Oberbürgermeister Heiner Bernhard haben darüber am Dienstag die Gemeinderatsfraktionen und Vertreter der Kirchen und Flüchtlingsorganisationen sowie die Medien informiert. In den nächsten Tagen soll es in Weinheim eine Informationsveranstaltung mit Nachfragemöglichkeit geben.