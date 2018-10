Von Günther Grosch

Weinheim. Privatsphäre und Menschenwürde sind heilig. Das sagt das Baden-Württembergische Sozialministerium in seiner Landesheimbauverordnung, die seit 2009 gültig ist. Deshalb dürfen Pflegeheime wie das am Schlosspark gelegene Bodelschwingh-Heim ab 2019 nur noch Einzelzimmer anbieten. Geschäftsführerin Heidi Zieger und Pflegedienstleiter Christian Rupp sind davon nicht begeistert. Sie fühlen sich an Markt und Nachfrage vorbeireglementiert.

Durch das Gesetz würden zwar Konflikte unter Zimmergenossen vermieden, so die Heimleiterin. Auf der anderen Seite stellten Einzelzimmer und die Anordnung, darüber hinaus auch kleine Wohngruppen zu bilden, die Einrichtung vor andere soziale Herausforderungen. "Da müssen Konzepte her, damit die Menschen nicht vereinsamen", so Zieger und Rupp. Vor allem die soziale Bindung zwischen den Bewohnern, aber auch zu den Pflegekräften müsse komplett umgestaltet werden. Mit der Folge, dass Bewohner nicht mehr von Pflegekräften versorgt würden, denen sie seit Jahren vertrauen.

Tatsache ist: Der Wunsch nach einem Einzelzimmer dominiert. Hier gibt es am ehesten Wartelisten. Ein Doppelzimmer wird oft nur zum Warten auf ein Einzelzimmer akzeptiert. Andererseits: Wenn zwei Bewohner harmonieren, würden freie Einzelzimmer mitunter sogar abgelehnt. Daneben gibt es Bewohner, die gerne einen Zimmernachbarn haben. Ehepaare fragen Doppelzimmer nach und Demenzkranke hat man bisher überwiegend in Doppelzimmern untergebracht. Ein weiteres Problem: Vor allem kleinere Häuser, welche die Umbaukosten nicht stemmen können, fürchten um ihre Existenz.

"Der Betrieb rechnet sich nicht mehr, wenn sie die Platzzahl zwangsweise senken müssen", warnen Zieger und Rupp. Das Bodelschwingh-Heim muss bis zum Ablauf der Frist 61 von bislang 250 Betten abbauen. In der 1969 ursprünglich als Altenwohnheim gebauten Einrichtung wurde bereits vor einigen Monaten mit der Reduzierung der Betten begonnen, nennt Zieger Zahlen.

Die Anzahl der Doppelzimmer verringerte sich von 61 auf 45, die Anzahl der Einzelzimmer wurde um 16, also von 77 auf 93, erhöht. Außerdem wurden 39 sogenannte "Komfortzimmer" vorgehalten, die auch beibehalten werden. In diesem und im kommenden Jahr lässt die Einrichtung jeweils 20 Doppelzimmer in Einzelzimmer umbauen. Und auch die Vorschrift, künftig kleinere Wohngruppen mit maximal 15 Personen und einer Teeküche zu bilden, nimmt bereits reale Formen an. Derzeit bietet das Bodelschwingh-Heim Stationen an, die zwischen 20 und 50 Bewohner stark sind.

Von der bevorstehenden Umstrukturierung wenig begeistert zeigt sich das Personal. "Weniger Bewohner bedeuten auch weniger Mitarbeiter", redet Zieger Klartext. Auf betriebsbedingte Kündigungen wolle man aber - wenn möglich - verzichten, stattdessen setzt man auf die natürliche Fluktuation. Befristete Verträge dagegen werden nicht verlängert.

Hinzu kommt, dass durch den Bettenabbau aufkommende Engpässe unvermeidlich sind. Denn auch die jetzt noch in der Viernheimer Straße befindliche GRN-Betreuungseinrichtung (früher: Kreispflege), die ab 2017 in Nachbarschaft der GRN-Klinik ihr neues Domizil aufschlägt, muss der Vorschrift genüge tun und hält daher 40 Betten weniger als bisher vor. Womit - das Bodel-schwingh -Heim eingerechnet - in beiden Einrichtungen 100 Betten wegfallen. Zieger und Rupp übereinstimmend: "Dann müssen viele, die einen Heimplatz suchen, in hessische Odenwaldgemeinden ausweichen".