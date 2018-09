Weinheim. (zg) Der Wintereinbruch am Samstag beschäftigte auch die Weinheimer Feuerwehr. Auf der L 596 am Ortsausgang Rippenweier hatte ein Baum den Schneemassen nicht mehr standgehalten und war zusammengebrochen, so dass die Fahrbahn blockiert wurde. Die Abteilung Rippenweier rückte daher kurz nach 6 Uhr am Samstagmorgen aus, um den Baum zu beseitigen, am Straßenrand zu lagern und die Fahrbahn wieder für den Verkehr frei zu machen.

Kurz nach 9 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Abteilung Rippenweier erneut ausrücken. Diesmal ging es in die Steingrundstraße, wo sich ein Rettungswagen aufgrund der schneebedeckten und eisigen Fahrbahn festgefahren hatte. Die Feuerwehr forderte den Bauhof der Stadt Weinheim mit einem Winterdienstfahrzeug an, um die Straße zu räumen, und befreite den Rettungswagen mit Schaufeln und Salz aus seiner misslichen Lage. Außerdem wurde der Rettungsdienst mit einer Tragehilfe für den Patienten unterstützt.

Parallel zu diesem Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abteilung Stadt, im Einsatz. In der Hauptstraße war es in einem Wohn- und Geschäftshaus aus unbekannter Ursache zu einem Wasserrohrbruch gekommen, der die Kellerräume des Anwesens flutete. Nachdem das Wasser abgestellt und verschiedene Gegenstände aus dem Keller gerettet waren, konnten die Einsatzkräfte mit Wassersaugern und Wasserschiebern Herr der Lage werden.

Auch die Feuerwehrsanitäter der Abteilungen Oberflockenbach und Stadt waren am Samstag und Sonntag zu je zwei Einsätzen in Oberflockenbach und der Weinheimer Weststadt ausgerückt, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Seit 2006 rückt die Feuerwehr mit speziell ausgebildeten Feuerwehrangehörigen als Helfer vor Ort aus, um die medizinfreie Zeit bei Notfällen durch sinnvolle Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungswagens zu überbrücken.

Nachdem die Heizungsanlage eines Wohnhauses im Schlangenböhlweg einen CO-Alarm auslöste, wurde die Freiwillige Abteilung Stadt der Feuerwehr Weinheim alarmiert. Der technische Zug fuhr mit zwei Löschfahrzeugen, dem Rüstwagen und einem Führungsfahrzeug die Einsatzstelle an.

Beim Eintreffen von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war das Haus bereits geräumt und keine Personen mehr im Gefahrenbereich. Mit Messgeräten wurde das Haus kontrolliert und die betroffenen Räume natürlich belüftet. Außerdem wurde eine Fachfirma angefordert. Nachdem eine Gefahr für die Bewohner ausgeschlossen werden konnte, kehrten sie in das Haus zurück.