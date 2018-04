Von Stephanie Kuntermann

Weinheim. Das hatte Charme: Brandungswellen und schreiende Möwen vom Band, dazu Charles Trenets Chansonklassiker "La mer", der sich anhörte, als ob eine Nadel durch staubige Plattenrillen pflügt. "La mer" hieß auch der Auftakt zur Veranstaltungsreihe "Theater am Teich" (TaT) im Rahmen des Weinheimer Kultursommers, der die Zuschauer schon durch einige kryptische Bemerkungen im Veranstaltungs-Flugblatt neugierig machte.

Da war die Rede von "Synchronschwimmen" und "Vertikaltuchartistik", und Gunnar Fuchs vom städtischen Kulturbüro machte die Verwirrung komplett, indem er in seiner Ansage bedauerte, dass der Teich als Veranstaltungsort ausfallen müsse. "Wegen Auflagen der Naturschutzbehörde", verwies er auf die Schutzwürdigkeit von Walen und Kaulquappen. Wale gab es zwar keine, wegen des langen Winters allerdings noch Kaulquappen. Der Teich spielte danach allenfalls eine untergeordnete Rolle. Trotzdem sahen Julia Staedler und Ellen Urban mit ihren Gummistiefeln und der schrulligen Montur so aus, als seien sie ihm gerade entstiegen.

Dargestellt wurde ein Tag am Meer, der durch die langen blauen Stoffbahnen symbolisiert wurde, eben die "Vertikaltücher", die die Artistinnen an einem Metallgerüst aufhängten. An ihnen kletterten sie derart geschickt hinauf und hinunter, wickelten sich ein und ließen sich wieder fallen, dass man sich fast in einer Trapeznummer wähnte: Synchron, im Rhythmus der Chansons und mit immer neuen Eindrücken. Sehr professionell war das, aber auch immer mit einem Augenzwinkern. Da verzieh man den beiden Künstlerinnen auch die modisch fragwürdigen rosa Badeanzüge und beigefarbenen Blumenbadekappen und spendete begeistert Applaus.

Unterdessen hatten sich bereits die nächsten Künstler warm gemacht. Am "Blauen Hut" gab der Kinder- und Jugendchor "Goldstars" der "Metropolitan International School Viernheim" eine Kostprobe seines Könnens. Unter Leitung von Jennifer Quilty und Bernhard Bentgens legten die 70 Kinder und Jugendlichen mit temperamentvollen Darbietungen los. Gesungen wurde auf Englisch, zumeist bekannte Stücke wie Johnny Nashs "I can see clearly now". Viel Mut bewiesen die Mädchen, die zu zweit oder zu dritt ans Mikrofon traten und Stücke wie "I know your trouble" oder "This is my dancefloor" vortrugen.

Später am Abend wurde die Bühne zum Sechziger-Jahre-Jazzkeller, in dem das "Blue Sky Orchestra" die Hits der Swing-Ära zitierte. Mittanzen war erwünscht, was ein paar Mutige auch wagten. Mochte der Name der Band mit dem schönen Wetter zusammenhängen oder nicht: Blau blieb der Himmel auf jeden Fall, und die Weinheimer nahmen die Einladung, an diesem ersten "TaT"-Abend umsonst in den Schlosspark zu kommen, gerne an: Der Familientag war ein rundum gelungener Einstieg ins Wochenende.