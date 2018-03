Von Sarah Khouri

Weinheim. Jugendliche brauchen Raum: Darüber wird vor allem dann gesprochen, wenn es Probleme gibt, wenn Anwohner die Polizei rufen, weil auf Spielplätzen oder in Tiefgaragen abends gefeiert und Fußball gespielt wird. "Viele fragen sich, wo sie sonst hin sollen", vermutet Salih (17), "für Diskos sind wir zu jung. Trotzdem wollen wir Freunde treffen, Musik hören und Spaß haben."

Hintergrund Angebote des Stadtjugendrings Sport: Kostenlose Sportkurse finden in der Gymnastikhalle der Friedrichschule statt: Fußballer treffen sich montags um 17 Uhr. Mittwochs um 18.30 Uhr können Anfänger das Thaiboxen lernen. Freitags zwischen 17 und 18 Uhr wird Hiphop und Freestyle getanzt. Kids Club: Für Grundschulkinder der [+] Lesen Sie mehr Angebote des Stadtjugendrings Sport: Kostenlose Sportkurse finden in der Gymnastikhalle der Friedrichschule statt: Fußballer treffen sich montags um 17 Uhr. Mittwochs um 18.30 Uhr können Anfänger das Thaiboxen lernen. Freitags zwischen 17 und 18 Uhr wird Hiphop und Freestyle getanzt. Kids Club: Für Grundschulkinder der Albert-Schweitzer- und Friedrich-Grundschule. Es wird gespielt, gebastelt, musiziert oder Sport getrieben. Teilnahme ist kostenlos. Sommerferien: Zwei Wochen Ganztagsbetreuung für Kinder und Jugendliche. Ausflüge in die Region, Klettern, Spielen, Basteln, Baden im Swimmingpool am Pilgerhauses. Kosten liegen je Einkommen der Eltern zwischen 80 und 160 Euro. Ferienspiele: Kinder und Jugendliche können auf Freizeiten oder an Schnuppernachmittagen Vereine kennenlernen. Jugendaustausch: Achtzehn Jugendliche haben die Möglichkeit, am Internationalen Jugendaustausch mit Ramat Gan teilzunehmen. Im Sommer kommen israelische Jugendliche nach Weinheim, die Weinheimer reisen im Herbst nach Ramat Gan. Für Weststadt-Kinder: Einen Club für Kinder und Jugendliche aus der Weststadt bietet Daniel Merk an: Im JUZ in der Begegnungsstätte West wird bei Hausaufgaben, Bewerbungen und der Suche nach Ausbildungsplätzen geholfen. Außerdem gibt’ s einen Computertreff und ein Elterncafé. Streetwork-Projekte: Mitmachen kann man zum Beispiel im Bauwagenclub in Hohensachsen. Internet: Weitere Infos gibt es unter www.stadtjugendring-weinheim.de. Der Jugendclub ist unter "Carrillonian The Teen Club" auch auf Facebook zu finden.

[-] Weniger anzeigen

Salih weiß, wo man nach der Schule hingehen kann: Um seine Freunde Eggi (15), Tugay (16), Ardonis (17), Dahlia und Chantal (beide 14) zu treffen, fährt er dreimal die Woche von Viernheim nach Weinheim. In den Räumen der Uhlandschule (über dem Café Central) wird dann erst einmal die Musik aufgedreht. "Das ist das Wichtigste", betont Salih, der gerade auf seinen ersten Auftritt als "Rapper Merzah" hinarbeitet.

Im Schnitt fünfzehn Jugendliche kommen zum Jugendclub. Gemeinsam mit Erziehungswissenschaftlerin Sigrid Groß und Arbeitserzieher Abu Bajala wird gebaut und gebastelt, gekocht, Tischkicker gespielt, Musik gehört. "Wir haben kein festes Programm", sagt Groß, "wir sind dabei, schauen, worauf die Jugendlichen Lust haben und bringen uns ein, wenn sie uns brauchen." Entstanden ist das vom Stadtjugendring getragene Projekt im Oktober 2013, damals noch in den Räumen der Karrillonschule. "Beim ersten Treffen waren wir vielleicht fünf, sechs Leute", sagt Bajala, "dann muss sich das herumgesprochen haben. Es wurden schlagartig mehr."

Kopf freibekommen von Alltagskonflikten

Heute kommen 11- bis 17-Jährige aus der ganzen Umgebung zum "Carrillonian - The Teen Club", selbst aus Hemsbach oder Waldmichelbach. Den Namen haben die Mitglieder ausgesucht: "Weil er schön sommerlich und irgendwie nach Kalifornien klingt." Deshalb heißt der Club heute noch so, selbst nach dem Umzug in die Uhlandschule.

Wenn der Umbau an der Karrillonschule beendet ist (voraussichtlich 2016), wollen sie ohnehin wieder zurück. "Wir sind auch hier zufrieden", sagt Groß, "aber es ist schade um die Außenfläche, die wir mit dem Hof der Karrillon hatten."

Leider, sagt sie, soll der Schulhof verkleinert werden. "Das ist ein echtes Problem." Im Sommer sei Platz im Freien - zum Fußball-, Basketball-, Tischtennis spielen, Biken, Skaten - eigentlich alles, was ein Jugendclub brauche. Über den Winter war die Uhlandschule der passende Ort, finden auch die Teens. Der Raum in Gelb wurde gemeinsam gestaltet. In einem Graffity-Workshop haben sie sprayen gelernt und ein leuchtendes "Carrillonian"-Banner gesprüht, das an der Wand hängt. Zwei Tische in "Splitteroptik" (mit in vielen Segmenten verteilten, quietschbunten Farben bemalt) sind bei einem Treffen entstanden. Sogar einen Thaibox-Workshop hat die Gruppe absolviert, Beweisfotos hängen über dem Tischkicker.

Es geht auch ruhiger zu. "Dann sitzen wir hier auf den Sofas, trinken Tee und reden über alles Mögliche", sagt Dahlia. Es kämen Konflikte mit Freunden, Schul- und Zukunftssorgen, Probleme zu Hause zur Sprache. "Das sind die Momente, in denen wir Betreuer unsere Rolle ausloten", sagt Bajala, "natürlich geben wir Ratschläge. Gleichzeitig ist es wichtig, dass der Club ein Ort bleibt, an dem man von diesen Dingen auch mal den Kopf freibekommt." Das funktioniert: "Man fühlt sich Zuhause", sagt Eggi, "alle hängen zusammen ab und helfen sich gegenseitig. Wie in einer Riesen-WG."

Info: Neue "Mitbewohner" sind im Teen Club immer willkommen: Treffpunkt ist montags, mittwochs und freitags um 17 Uhr in der Uhlandschule.