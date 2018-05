Weinheim. (RNZ) Sturmtief "Niklas" zieht aktuell über den Rhein-Neckar-Kreis hinweg. Auch in Weinheim haben die starken Winde Schaden angerichtet: In der Freiburger Straße/Ecke Karlsruher Straße wurde gestern auf einer Länge von rund 30 Metern eine Lärmschutzwand aus Holz umgedrückt. Sie begrub zwei Fahrzeuge unter sich. Verletzt wurde dabei niemand. Die Freiwillige Feuerwehr in Weinheim, Abteilung Stadt, sicherte die Einsatzstelle ab. Die Lärmschutzwand wurde vom städtischen Betriebshof abtransportiert. Wie die Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilte, sei der Sturmtag in Weinheim ansonsten verhältnismäßig ruhig verlaufen.