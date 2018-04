Weinheim. (wei) Stromkunden der Stadtwerke Weinheim müssen im kommenden Jahr tiefer in Tasche greifen, sollen dabei aber weniger stark belastet werden als andere Verbraucher. Das haben der kommunale Anbieter und die Stadt Weinheim am gestrigen Montag angekündigt. Inklusive Steuern soll sich der Strompreis um 0,39 Cent pro Kilowattstunde erhöhen.

Während die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien steigt, sollen die Nettoverbrauchspreise für Haushaltsstrom im Hochtarif zum 1. Januar um 0,40 Cent pro Kilowattstunde (ohne Steuern) sinken. Das dämpfe die Auswirkungen der höheren staatlichen Umlage, schreiben die Stadtwerke. Dagegen erhöht sich zum Jahreswechsel die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien, die sogenannte "EEG-Umlage", um 0,963 Cent netto auf einen Anteil von 6,24 Cent pro Kilowattstunde; gleichzeitig verringert sich die Sonderkundenumlage um 0,237 Cent netto auf 0,092 Cent pro Kilowattstunde.

"Wir können den Nettoarbeitspreis senken, weil wir Strom günstiger einkaufen. Die Börsenpreise für Strom sind gefallen. Diesen Vorteil geben wir an unsere Kunden weiter", so Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer. Die Erhöhung der staatlichen Umlagen fresse die Strompreissenkung jedoch auf. Im vergünstigen Niedertarif erhöht sich der Strompreis daher um die Summe der Veränderungsbeträge von EEG- und Sonderkundenumlage.

Krämer kritisiert in diesem Zusammenhang die Förderpolitik der Bundesregierung. "Sie ist konzeptionslos und hat im Verhältnis zu den Kosten einen geringen Effekt; die Energiewende könnte günstiger und effizienter verwirklicht werden." Gut die Hälfte des Strompreises, den Privatverbraucher zahlten, bestehe aus Steuern, staatlichen Umlagen und Abgaben. Darüber hinaus berappe der Kunde Umlagen zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung, zur Absicherung von Investitionen in Offshorewindanlagen und zum Ausgleich von Industrieprivilegien.

Hinzu kommen die Stromsteuer, Konzessionsabgaben und höhere Netzentgelte durch den für die Energiewende notwendigen Netzausbau. "Und auf alles erhebt der Staat noch die Mehrwertsteuer", so Krämer. Er fordert die kommende Regierung deshalb auf, die Rahmenbedingungen für die Energiewende fair zu gestalten und den Marktbedingungen anzupassen. "Wir Energieversorger fungieren quasi als Inkassounternehmen, das die Gelder mit der Stromrechnung eintreiben muss", ärgert sich Krämer. Dass Stromverbraucher die Energiewende mitfinanzieren, finde er im Grundsatz richtig. Daran sollten aber alle Verbraucher beteiligt werden - ohne Ausnahme. Er halte es für falsch, stromintensive Betriebe ganz von den Netzentgelten zu befreien. "Die Energiewende ist wichtig für den Klimaschutz und damit für die Lebensqualität nachfolgender Generationen", sagt er. "Bei der derzeitigen Förderpolitik der Bundesregierung zahlen die Zeche aber vor allem Privatverbraucher und der gewerbliche Mittelstand."

Die Energiewende könne nur mit einer breiten Akzeptanz vonseiten der Bevölkerung gelingen. Diese Akzeptanz basiere jedoch auf einer effizienten Gestaltung sowie einer gerechten Verteilung der Kosten, meint Krämer. "Das ist derzeit nicht der Fall. Die Förderung konzentriert sich einseitig auf die Erzeugungssparte, sie sollte aber alle Bausteine der Wende erfassen." Die Stadtwerke engagierten sich innerhalb ihres Netzgebiets jedoch seit Jahren für den Klimaschutz. "Wir bauen Wärmenetze aus, bieten Ökoprodukte an, beraten unsere Kunden und fördern umweltschonende Mobilität", so der Stadtwerke-Chef.

Er sieht in der Energiewende auch eine große Chance für die Region. Die Bürger könnten die Energieversorgung der Zukunft mitgestalten und sich an Erzeugungsanlagen in der Region beteiligen. "Damit bleibt die Wertschöpfung am Ort. Es profitieren alle vom Umbau - die Wirtschaftskraft und Lebensqualität."