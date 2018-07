Weinheim. (keke) Für Evi Beck ist das Ganze nicht nur eine "riesentragische Geschichte", sondern auch "eine Frage von Solidarität". Als "guter Nachbar", so die Marktleiterin des vor zwei Wochen eröffneten Möbeldiscounters "Roller", wolle man den Brand- und Löschwassergeschädigten in der Breslauer Straße mit dem unter die Arme greifen, was man am besten könne: "Mit Möbeln".

Aus den Medien habe man von der verheerenden Brandkatastrophe an Kerwe erfahren, erklärte Beck. Acht Einkaufsgutscheine zu je 1000 Euro für die am schwersten betroffenen Familien sollen nun mithelfen, dass sie sich bei der Rückkehr in ihre Wohnungen mit neuem Mobiliar einrichten können.

Erschwerend kommt hinzu, dass weder die betroffenen Familien über eine Hausratversicherung verfügen noch der mutmaßliche Verursacher des Brandes eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte, die die Schäden ersetzt.

Fast 15.000 Euro sind seit dem Unglück von Privatpersonen und Firmen gespendet worden. Dieses Geld reiche allerdings bei weitem nicht aus, die entstandenen Schäden abzudecken, berichtete der Leiter des städtischen Amtes für Soziales, Jugend, Familien und Senioren, Claus Hofmann.

Von zehn Euro bis 2000 Euro reichen die Gelder, die von rund 100 Einzelspendern bisher eingegangen sind. Einen weiteren Spendenfluss erhoffen sich Hofmann und Oberbürgermeister Heiner Bernhard von einem Benefizkonzert der Folkband "Waiting for Frank" am 21. September, 20 Uhr, im Rolf-Engelbrecht-Haus.

Dass auch "Roller" seinen Beitrag zur Linderung der Not leiste, sei eine "wunderbare Idee", lobte Bernhard bei der Entgegennahme der Einkaufsgutscheine und äußerte die nicht unbegründeten Hoffnung, dass sich diesem "vorbildhaften Beispiel" weitere Bürger und Gewerbetreibende anschließen: "Es ist noch viel Luft für weitere Spenden vorhanden". Hofmann kündigte an, die Spendenverteilung werde durch eine Kommission erfolgen, in der neben der Stadt auch karitative Einrichtungen ein Mitspracherecht hätten. Die Verteilung der Gelder selbst orientiere sich jeweils an der Höhe des entstandenen Schadens.

Ein "dickes Lob" zollten Bernhard und Hofmann zugleich den Mitgliedern der Kolpingfamilie, die sich beim Ausräumen der Wohnungen und der Lagerung der noch brauchbaren Gegenstände tatkräftig eingebracht hätten.

Und auch die Familienheim Rhein Neckar als Eigentümer der Wohnungen zeige sich "äußerst kooperativ", meinte Bernhard. Deren Gebäudeversicherung komme für Sanierungskosten der Gebäudehülle sowie für die zurzeit anfallenden Unterbringungskosten der brandgeschädigten Bewohner auf, die bei Freunden und Bekannten untergekommen sind oder im Hotel wohnen müssen.

Info: Spendenkonto der Stadt: Sparkasse Rhein Neckar Nord, Kontonummer: 630 155 55, BLZ: 670 505 05; Verwendungszweck: "Brand Breslauer Straße".