Weinheim-Oberflockenbach. (web/pol) Welcher Teufel ihn am 24. Oktober während seines Jogginglaufs am Oberflockenbacher Parkplatz Bildstock geritten hat, weiß ein 57 Jahre alter Mannheimer Ausdauersportler wohl nur selbst. Jedenfalls müssen ihn eine 31 Jahre alte Frau und deren Pferd mächtig in Rage gebracht haben: Der Mann soll das Tier mit einem Stock geschlagen haben. Die Folge: Das Pferd scheute und drohte die Frau abzuwerfen. Glücklicherweise konnte sie sich im Sattel halten und weiterreiten. Am nächsten Morgen traf sie ihren mutmaßlichen Peiniger allerdings erneut - und benachrichtigte die Polizei.

"Bei der Staatsanwaltschaft liegt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor", bekräftigte Dieter Klumpp von der Polizeidirektion Heidelberg auf Anfrage. Die RNZ hatte nicht aus dem offiziellen Polizeibericht, sondern durch besorgte Oberflockenbacher von dem Vorfall erfahren. Anhaltspunkte für ein notorisch kriminelles Verhalten seitens des 57-Jährigen lägen jedoch nicht vor, erklärte der Sprecher. Der Mann habe bislang keine Angaben zur Sache gemacht. "Das ist aber auch sein gutes Recht." Dass sich Sportler wie Jogger, Mountainbiker und Reiter in die Quere kommen, sei leider nicht allzu selten, heißt es bei der Polizei. Bei aller Emotion müsse man sich jedoch Klaren darüber sein, dass Pferdebesitzer in große Gefahr geraten, wenn deren Tiere erschreckt werden.