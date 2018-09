Weinheim. (keke) Im Weinheimer Naturin-Viscofan-Werk hat eine neue Zeit- und Stromrechnung begonnen. Bereits Mitte Juli war das Unternehmen in den Probebetrieb mit einer eigenen Kraft-Wärme- Koppelungsanlage (KWK) gegangen. Seit dem gestrigen Freitag erzeugt "die Naturin" nun auch offiziell mehr als 75 Prozent ihres Strom- sowie 100 Prozent ihres Dampfbedarfs selbst. Der ursprüngliche Start des Probebetriebs war für den 15. September geplant gewesen, so Geschäftsführer Bertram Trauth beim gestrigen "Druck aufs rote Knöpfchen" (ausführlicher Bericht folgt). Die kurzfristige Änderung des "Erneuerbare-Energien-Gesetzes" (EEG) durch die Bundesregierung machte es aber notwendig, die Anlage bereits vor dem 1. August in Betrieb zu nehmen. Alle Kraftwerke, die nach diesem Datum starteten, würden nach dem neuen Gesetz eingestuft, so Trauth. Die Änderung dieser politischen Rahmenbedingungen hätte für die Naturin eine zusätzliche finanzielle Belastung von mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr bedeutet. "Wir haben deshalb mit höchster Priorität daran gearbeitet, die Anlage früher zu starten." Das ehrgeizige Vorhaben gelang. Am 4. Juli erzeugte die Anlage den ersten Strom, die nach dem EEG notwendige Inbetriebnahme war nachgewiesen. Trauth gestern voller Stolz: "Der 14-tägige Probebetrieb startete am 18. Juli, knapp zwei Wochen später konnten wir die Anlage erfolgreich übernehmen und mit dem Dauerbetrieb beginnen." Ökologischer Aspekt des Ganzen: Die Anlage benötigt etwa 20 Prozent weniger Primärenergie als eine getrennte Erzeugung von Strom und Dampf. Und die Optimierung der Energiekosten spielt natürlich auch eine Rolle. Foto: Dorn