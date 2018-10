Weinheim. (wei) Klara Pohl trägt den Ochsen mit Stolz. Bunt ist das Hörnervieh, das eigens für das erste Konzert des Jugendgemeinderates entworfen worden ist und die Plakate zierte. Bunt wie Weinheim. Klara Pohl, die im Jugendgemeinderat gleich nach ihrer Wahl die Idee zu einem Konzert "Für ein buntes Weinheim" hatte, bekam von ihren Mitstreitern am Samstag während des Konzertes ein T-Shirt überreicht, das den "bunten Ochsen" zeigt, drum herum die Signaturen all jener, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben: Die Jugendsozialarbeiter des Stadtjugendrings, Michael Wiegand vom "Café Central" und andere. Eine echte Trophäe.

Die jungen Leute des Jugendgemeinderates werden diesen Abend so schnell nicht vergessen; er war die Feuertaufe für das Jugendgremium: Ein Konzert mit politischer Botschaft. Rund 220 Jugendliche und junge Erwachsene besuchten den Abend im coolsten Café der Stadt, hörten Liedermachern wie "Pesö" oder der kessen "Faulenza" zu, tanzten aber auch zu den punkrockigen Klängen von "Sinus" und "White Sparrows". Nach Mitternacht legten noch die DJs Ästhetika, Jonas Ebert und Philipp Habel auf - es wurde eine lange Nacht parallel zum Stadtfest mit "Shopping-Nacht" in der City.

"Die Stimmung ist super, alles total friedlich und ohne jede Aggression", freute sich auch Frieda Fiedler, die Klara Pohl bei der Organisation unterstützte. Sie fand es toll, dass nicht nur das Motto, sondern auch das Publikum sehr bunt war: "Vom pensionierten Lehrer bis zum Antifa-Punk", grinste sie.

Schon eingangs hatte Klara Pohl deutlich gemacht, dass es sich um kein alltägliches Konzert handeln sollte. "Dies ist eine Aktion gegen Rassismus, die zeigen soll, dass Weinheim eine weltoffene und tolerante Stadt ist, in der jeder Mensch willkommen ist, egal, welche Hautfarbe, Religion, Sexualität oder Herkunft er oder sie hat." An Ständen der "Antifa Heidelberg" und "Weinheim gegen Rechts" konnten sich die Konzertbesucher informieren, was sie außerdem gegen Rassismus und rechtsradikale Politik unternehmen können. Klara Pohl erklärte: "Da wir ein Gremium für die Weinheimer Jugendlichen sind, haben wir uns entschieden ein Konzert zu veranstalten, da wir glauben damit mehr Menschen erreichen können als mit einem Vortrag, bei dem eh die Hälfte einschläft."

Die Begeisterung bis spät in die Nacht gab ihr Recht. Schlafen wollte niemand. Nach einem ersten Kassensturz am nächsten Morgen ist es wohl sogar gelungen, das Konzert - obgleich es ohne Eintritt war - zumindest kostendeckend zu organisieren.

Klara Pohl hatte Sponsoren in der Stadt gefunden, die Weinheim Galerie und die Antonius Apotheke, und am Abend selbst sammelten die Mitglieder des Jugendgemeinderates noch mal fast 100 Euro Spenden. Wenn ein Ertrag übrig bleibt, wollen die Organisatoren damit die Flüchtlingsarbeit in Weinheim unterstützen.