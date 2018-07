Weinheim. (mio) Mukoviszidose! Die meisten Menschen können das Wort nicht einmal aussprechen - und erst recht wissen sie nicht, was sich dahinter verbirgt. Das Wort bezeichnet eine Erkrankung des Stoffwechsels, bei der allmählich die Lunge zerstört wird. "Eine tödliche Erkrankung", sagte Schauspielerin Michaela May. Sie war aus München nach Weinheim gekommen, um als Schirmherrin den Verein "Lebensreise" und seine Mitgründerin Kathrin Gemm beim Jubiläumsfest zu unterstützen.

Bekannt ist Michaela May vom Theater und Fernsehen. Schon als Kind nahm sie Ballettunterricht, mit 13 Jahren spielte sie in dem Film "Onkel Toms Hütte" mit. Für ihre Mitwirkung an der Fernsehserie "Polizeiruf 110" wurde sie von der bayerischen Polizei zur Ehrenkommissarin ernannt. Warum engagiert sie sich für Menschen mit einer so seltenen Krankheit?

Die Schauspielerin kann diese Frage gut verstehen: "Die Krankheit ist selten, in Deutschland sind nur 8000 bis 10 000 Menschen betroffen." Sie ist durch einen Nachbarn darauf aufmerksam gemacht worden: Der 20 Jahre alte Jan war ein guter Musiker, konnte aber infolge seiner Mukoviszidose-Erkrankung nicht vor Publikum auftreten. Stattdessen wollte er Unterricht erteilen, aber viele Eltern ärgerten sich, weil er immer wieder ins Krankenhaus musste und der Unterricht ausfiel. Da bat Jans Mutter die Schauspielerin um Hilfe: "Können Sie das nicht verstehen - darf Jan eine Ihrer Töchter unterrichten?" May stimmte zu - so lernte ihre älteste Tochter das Flöten- und Klavierspiel bei Jan. Als sich Jans Krankheit verschlimmerte, besuchte ihn Michaela May im Krankenhaus. Kurz vor seinem Tod versprach sie dem 27-Jährigen, sich für andere Mukoviszidose-Patienten einzusetzen. Sie ist ihrem Engagement schon 20 Jahre treu geblieben. Mit dem Bundesverein "Mukoviszidose" in Bonn setzt sie sich dafür ein, dass die Forschung vorangetrieben wird. Die Lebenserwartung der Muko-Patienten ist in den vergangenen 20 Jahren um 20 Jahre gestiegen. "Jeder Euro ist eine Sekunde mehr Leben", sagt sie.

Vieles hat sich geändert. Früher hatte man die Patienten ruhig gehalten, um ihre Lunge zu schonen. Heute dagegen trainieren die Betroffenen regelmäßig, damit das Organ so möglichst lange mit der Erkrankung zurechtkommt. Deshalb unterstützt May den kleinen Verein "Lebensreise", der Segeltörns für Muko-Patienten anbietet. Der Kniff: Die Patienten sind tagelang auf dem Meer und inhalieren die heilsame Salzluft. Beim letzten Törn rund um Mallorca stand ein Patient fast die ganze Zeit am Steuer - und möchte demnächst den Segelschein machen. "Diese Segeltörns verbindet Therapie und Freude", erklärt May. So war es auch beim Didgeridoo-Spiel mit dem Therapeuten Jürgen Breuninger beim Jubiläums-Fest: Zwei betroffene Jugendliche konnten mit der Schauspielerin in das lange Didgeridoo-Horn blasen und Musik machen - und niemand merkte, dass die jungen Leute ziemlich krank sind.

Schon das allein war ein Erfolg. Insgesamt jedoch wäre wohl weniger mehr gewesen. Denn so verliefen sich die Gäste an den zwei Festtagen, an denen sechs Bands aus der Region kostenlos auftraten. Helfer und Physiotherapeut Berthold Wild hatte vor Kurzem ein Muko-Fest mit einem Marathon-Lauf in Siegen gekoppelt, bei dem sogar Patienten die gesamte Strecke mitliefen. In Weinheim gelang so ein Zusammenspiel nicht: Der Altstadtlauf und das Muko-Fest "liefen" parallel, aber nicht miteinander.