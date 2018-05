Weinheim. (keke) "Exklusiv, geschichtsträchtig und hoch modern": All diese Eigenschaften soll die einstige Ulner Kapelle bald auf sich vereinigen. Eigentümer Thomas Noor und seine Ehefrau Maria Bouvier-Noor wollen sich mit dem Umbau der Kapelle und des früheren Hospizes einen Traum verwirklichen. Die RNZ hat Noor und seinen Architekten Constantin Görtz jetzt zu einer "Baustellen-Inspektion" getroffen.

Bereits vor zwei Jahren hatte Noor das aus dem 14. Jahrhundert stammende Gebäude von der katholischen Gemeinde St. Laurentius erworben, um daraus "die Event-Location in Weinheim" zu machen. Ob Hochzeiten, Kunstausstellungen, Konzerte, Kabarett-Abende, Privat- oder Geschäftsveranstaltungen: "In diesen Räumen ist alles möglich", so der seit 1981 in Weinheim lebende Gründer der International Polysacks GmbH, die als "Storsack"-Gruppe zum weltweit führenden Hersteller von Schüttgutbehältern aus Kunststoff aufgestiegen ist. Mit "Tafelspitz"-Gastronom Charly Ofenloch will Noor kommenden Silvester die Eröffnung feiern. Und wer ihn kennt, der weiß, dass sein Wort gilt.

Die Außenfassade mit der auf fünf Schichten Spezialputz aufgetragenen "verwaschenen Rotkalk-Optik" ist bereits fertig. Auch die Schutzverglasungen für die historischen Bleiglasfenster, die derzeit in Heidelberg restauriert werden, sind bereits eingesetzt. Mehr als 1600 Säcke Putzmaterial wurden auf die Wände aufgebracht. Görtz nennt aber auch Erschwernisse: "Weil kein Kran aufgestellt werden konnte, musste alles per Hand und Sackkarre transportiert werden." Während er technische Details erläutert, beschreibt Noor, wie der große Innenhof aussehen soll. Als Hingucker wurde die mitten durchs Stift führende, bis zu zwei Meter dicke Stadtmauer freigelegt. Ein Brunnen soll Mittelpunkt des Hofgartens werden.

Das ehemalige Hospiz nimmt die Gastronomie auf. Obwohl die Umrisse der Bar zu erkennen sind, mag der Laie kaum glauben, dass bis Jahresende alles fertig sein soll. "Wir sind im Zeitplan", versichert Görtz. Die Zweifel wachsen jedoch beim Betreten der Kapelle: Meterhohe Gerüste, dicke Holzbalken, schwere Sandsteinplatten und Arbeitsgerät bilden ein buntes Durcheinander. 29 Treppenstufen sollen hier vom Marktplatz hinunter in den Hauptraum führen. Die Kirchenorgel von 1905 wird derzeit in Bayern auf Vordermann gebracht, "und hier kommt ein neuer Konzertflügel hin", zeigt Noor in eine Ecke.

Zwanzig Künstler arbeiten derzeit an der Verwirklichung einer ganz anderen Idee des Eigentümers: Im Einklang mit der gotischen Architektur sollen sie das Thema Toleranz in den Weltreligionen verbildlichen. "Links und rechts des Chores werden Porträts der Gottesmutter Maria und von Maria Magdalena platziert", so Noor. Rahmenmaße: "Gut ein Meter mal 2,80 Meter". Über dem Chor soll eine "Friedenstaube mit Olivenzweig" von der Pariser Künstlerin Amaryllis Bataille schweben. Von ihr stammt die "Meerjungfrau" im Schlosspark.

Flore Tampierre gestaltet den Fries der Kapelle, deren Decke ihr originales Kobaltblau zurück erhält. In den Boden eingelassen wird eine Kombination aus Fußboden- und Kirchenheizung. Sie soll den Raum binnen zwei Stunden auf Temperatur bringen. Mehr als 200 Tonnen Stahl sind in dem Gebäude verbaut. "Jeder einzelne Deckenbalken wurde abgefangen", erläutert Görtz beim Aufstieg über die Eichenholztreppe, die in die oberen Stockwerke führt. Stolz sind Görtz und Noor auf den Erhalt der 200 Jahre alten Stuckdecke in einer der drei privat zu mietenden Wohnungen. Noch sei "vieles im Fluss", geben sie allerdings zu, als der "Inspektionstrupp" im Speicher bei der "Kreuzrippe", die den "Schlussstein" trägt, angelangt ist. Hier oben haben sie nicht nur der Kampf gegen den Gescheckten Nagekäfer, einen besonders gefräßigen Holzwurm, gewonnen. Mithilfe einer "Hängekonstruktion" erfolgte von hieraus der größte statische Eingriff.

Ein "Bonbon" für Bauherr und Architekt: Der Kostenrahmen von rund 2,5 Millionen Euro wird voraussichtlich um ein gutes Drittel unterschritten, weil man unter anderem auf den Einbau eines Aufzuges verzichtet hat.

Info: Einblicke in die Gebäude sind am "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 8. September, möglich.