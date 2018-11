Von Philipp Weber

Weinheim-Hohensachsen. So unterschiedlich können die Verhältnisse in Weinheims Süden sein: Während die Oberflockenbacher und Lützelsachsener wohl noch lange auf Sporthallen für ihre Ortsteile warten müssen, liegen die Stadt und Architekt Bernd Kopp bei der Generalsanierung der Hohensachsener Mehrzweckhalle weitestgehend im Plan. "Die Halle ist Ende März fertigsaniert, und das darunter liegende Schwimmbad ist Ende November wieder zugänglich", erläuterte Kopp am gestrigen Mittwoch beim Vor-Ort-Termin in der Halle.

Bauarbeiter platzierten gerade die ersten von 140 Glaselementen, als Thomas Baier vom Amt für Immobilienwirtschaft, Weinheim-Sprecher Roland Kern sowie Architekt Kopp durch die Mehrzweckhalle führten. Die Glasfassade ist einer von mehreren Bestandteilen des dritten Sanierungsabschnitts, der seit Juli läuft. Dieser Bauabschnitt kostet rund 1,7 Millionen Euro, insgesamt umfasst das Projekt Investitionen in Höhe circa 3,3 Millionen Euro. Zur Erinnerung: Im ersten Abschnitt hatten Handwerker unter anderem das defekte Hallendach saniert. Im zweiten Bauabschnitt waren die Sanitäranlagen das große Thema. Jetzt folgen die Glasfassade, die Dämmung, der Sport- und Bühnenbereich sowie Lüftung und Heizung. Für die Glasfassade wird Material verbaut, das von innen ballwurf- und von außen sonnen- und kälteresistent ist: Auch sehr heiße oder niedrige Außentemperaturen sollen sich nicht auf das Gebäudeinnere übertragen.

Schwimmbad profitiert zumindest indirekt

Deshalb erhalten zum Beispiel auch die Stahlbetonpfeiler zwischen den Glaselementen eine Schutzschicht. Zur Sicherheit der Sportler gibt es entlang der Fassade einen zwei Meter hohen Prallschutz. Das gilt auch für den Bereich vor der Bühne: Hier soll ein mobiler Prallschutz eingerichtet werden, den die Sportler auf- und die Theaterleute abbauen können. "Bei normalem Hallenbetrieb reicht die Querlüftung mit Fenstern", erläutert Architekt Kopp. Wenn es voll wird in der Halle, wird die verbrauchte Luft über eine Vorrichtung hinter der Bühne abgesaugt, wobei per Wärmerückgewinnung Energie gespart wird. Die Frischluft strömt dann an der Decke ein. Von hier aus werde die Halle in Zukunft auch beheizt, sagt Kopp - und deutet nach oben.

Zu guter Letzt boten die Experten noch einen Gang durch das leere Schwimmbad an. Zur Klarstellung: Das Bad selbst wird nicht saniert. Es ist aber zurzeit geschlossen, da die Halle nicht vollumfänglich bearbeitet werden kann, wenn das direkt darunter liegende Bad offen hat. Dennoch profitiert auch das Schwimmbad zumindest indirekt von der Hallensanierung. So erhält das Bad einen neuen Notausgang.

Vor allem aber dürfte künftig auch im Bad deutlich mehr Tageslicht ankommen, dank der neuen Glasfassade. Und das, obwohl das neue Glas aus Sonnenschutzgründen in eher dunklen Tönen daherkommt. Die vorherige Fassade jedoch bestand aus ziemlich milchig gewordenem Material, durch das man die Umgebung allenfalls erahnen konnte.