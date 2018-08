Weinheim. (mün) Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) darf doch am Donnerstag, 3. März, ihre Wahlkampfveranstaltung im stadteigenen Rolf-Engelbrecht-Haus in Weinheim abhalten. Das hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Dienstagnachmittag entschieden, wie die Stadtverwaltung Weinheim mitteilt. Oberbürgermeister Heiner Bernhard wolle umgehend Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einlegen. AfD-Gegner wollen am Donnerstag gegen die Partei demonstrieren.

Die AfD hatte das stadteigene Gebäude für einen Wahlkampfauftritt gebucht, doch die Stadtverwaltung hatte den Mietvertrag wieder gekündigt. Die AfD hatte Widerstand gegen die Kündigung des Mietvertrages angekündigt. Ihre Bundessprecherin wollte auf jeden Fall in der Region am Donnerstag eine Wahlkampfveranstaltung durchführen, gleich ob im Engelbrecht-Haus oder einem Privatgebäude. Zwischenzeitlich hatte der Weinheimer Gemeinderat beschlossen, dass in städtischen Gebäuden keine Parteiveranstaltungen mehr abgehalten werden dürfen. Man hatte sich für diese Vorgehensweise entschieden, da die NPD die Weinheimer Stadthalle mehrfach für Parteitage angemietet hatte.