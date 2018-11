Weinheim. (RNZ) "Guten Morgen, Hakim", begrüßt Ausbilder Hagen Braun den jungen Mann mit Pferdeschwanz in der Freudenberg-Lehrwerkstatt. Abdul-Hakim Alekozai ist wie immer der Erste und schon eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn vor Ort. Ahmed Al-Hlewaa, Nwachukwu "Samuel" Ifeanyichukwu, Sami Bachtiar und Stanley Okorie trudeln einer nach dem anderen ein. Während sie sich die blaue Arbeitskluft überstreifen, begrüßen sie sich freundschaftlich und tauschen Neuigkeiten aus.

Braun begleitet die jungen Männer seit Oktober 2016. Die fünf machen ein berufsvorbereitendes Praktikum, im September beginnen sie eine technische Ausbildung für Metallberufe bei Freudenberg und den Verbundpartnern Naturin und Faber - finanziert von der Freudenberg-Hilfsaktion für Geflüchtete. Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist eine zentrale Aufgabe für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Als eines der größten Unternehmen in der Region nimmt Freudenberg diese Herausforderung an und bietet Geflüchteten die Möglichkeit, eine Duale Berufsausbildung zu machen.

Die verbleibende eine Million Euro aus dem Spendentopf - von insgesamt 2,6 Millionen Euro - wird künftig ausschließlich für diesen Zweck eingesetzt. "Unser Ziel ist es, Geflüchteten mit einer fundierten Berufsausbildung langfristige Perspektiven aufzuzeigen", erklärt Rainer Kuntz, Leiter der Ausbildung: "Andererseits lernen auch wir sehr viel." Ein regelmäßiger Austausch erweitere den Horizont und ermögliche das Sammeln wertvoller Erfahrungen. Insgesamt sollen in den kommenden drei Jahren zwölf bis 15 Geflüchtete eine Ausbildung beginnen. Ein Deutschlehrer steht dabei in engem Austausch mit Ausbilder Braun, der ihn mit Fotos aus der Werkstatt versorgt, damit die Schüler zum Beispiel die Fachbegriffe für die Arbeitsmaterialien lernen können. Da Praktikum und Ausbildung aus dem Spendentopf finanziert werden, können diese Plätze zusätzlich zu den regulären 65 Stellen angeboten werden. Parallel zu den fünf jungen Männern in Weinheim beginnt ein weiterer Geflüchteter ein Duales Bachelorstudium für Maschinenbau. Die Praxisphasen absolviert er am Freudenberg-Standort in Kaiserslautern.