Weinheim. (rnz) Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehr haben Sonntagmittag um 13 Uhr in die Flüchtlingsunterkunft "Ebert-Park-Hotel" ausrücken müssen. Ein Brandmelder hatte die Feuerwehrleute alarmiert. In dem ehemaligen Hotel in der Freiburger Straße habe sich herausgestellt, dass ein Topf Feuer gefangen habe und die Flammen bereits auf ein angrenzendes Regal übergegriffen hätten, heißt es im Einsatzbericht.

Als die Wehr eintraf, hatte es ein Bewohner bereits geschafft, den Brand zu löschen. Dabei hatte er sich allerdings auch Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Nachdem Rettungskräfte die medizinische Erstversorgung übernommen hatten, kam der Mann in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete und suchte mit einer Wärmebildkamera nach übrig gebliebenen Glutnestern. Als weitere Gefahren für die Bewohner ausgeschlossen waren, stellte man die Brandmeldeanlage zurück. Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache des Brands.