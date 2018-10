Weinheim. (RNZ) Großes Glück hatte gestern Morgen eine vierköpfige am Multring lebende Familie. Alle vier haben sich rechtzeitig vor dem tödlichen Brandrauch retten können, der sich in ihrer Wohnung ausgebreitet hatte. Obwohl keine Rauchmelder angebracht waren, wurden die Brandopfer wenige Minuten vor 6 Uhr auf das Feuer aufmerksam - und alarmierten die Rettungskräfte.

Ein Trupp der Feuerwehrabteilung Stadt ging zur Erkundung und unter Atemschutz in die Wohnung. Dort stellte sich heraus, dass ein Boiler Teile der Küche in Brand gesetzt hatte. "Durch das auslaufende Wasser löschte sich das Feuer jedoch weitgehendst selbst", schreibt die Feuerwehr.

Der gefährliche Rauch kam zustande, weil die Brandstelle weiter vor sich hinschmorte. Die Feuerwehr löschte den Brand vollends ab und kontrollierte die Unglücksstelle mit einer Wärmebildkamera. Angehörige eines Rettungsdienstes untersuchten die Bewohner, die aber nicht ins Krankenhaus mussten.

Der Qualm führte zu einem erheblichen Sachschaden, die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Die Einsatzstelle wurde später an die Weinheimer Polizei übergeben.

"Dieser Brand zeigt einmal mehr, wie wichtig Rauchmelder sind", so die Feuerwehr. Jedes Jahr komme es in Deutschland zu circa 200.000 Bränden. Das geschehe keineswegs allein aus Fahrlässigkeit, wie auch das aktuelle Unglück beweist. Vielmehr seien oft technische Defekte die Auslöser. Ohne vorsorgende Maßnahme könne diese zur Katastrophe führen. "Vor allem nachts; im Schlaf riecht der Mensch nichts. Tödlich ist bei einem Brand in der Regel nicht das Feuer, sondern der Rauch. Bereits drei Atemzüge können zum Exitus führen; die Opfer werden im Schlaf bewusstlos und ersticken, warnt die Feuerwehr.

Fi Info: Infos zu Rauchwarnmeldern gibt es auf der Internetseite http:// www.rauchmelder-lebensretter.de oder via Mail bei der Feuerwehr unter info@feuerwehr-weinheim.de.