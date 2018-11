Weinheim/Mannheim. (dpa) Ein Schaden von rund 200.000 Euro ist in der Nacht zum Mittwoch bei einem Dachstuhlbrand in Weinheim entstanden. Die Bewohner der Wohnung hatten zunächst versucht, einen brennenden Elektroofen selbst mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Als dies nicht gelang, verließen sie die Wohnung. Die Flammen breiteten sich auf ein angrenzendes Wohnhaus aus. Schließlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen, die beiden betroffenen Gebäude seien jedoch vorübergehend nicht bewohnbar. Ein 49-jähriger Mann wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.