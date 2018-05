Weinheim. (web) Der Gemeinderat hat am Mittwoch klar für die Ausweisung von drei Flächen votiert, die der Rhein-Neckar-Kreis zum Bau und Betrieb von Flüchtlingsunterbringungen nutzen darf. Ab dem Herbst 2015 sollen insgesamt 45 bis 50 Vertriebenenfamilien an der Heppenheimer Straße, im Gewann Allmendäcker und am Sulzbacher Schleimweg unterkommen.

Erwähnenswert ist, dass der Beschluss ohne Gegenstimmen fiel, sich aber sechs Räte aus CDU und SPD ihrer Stimmen enthielten. Damit handelt es sich formell um ein einstimmiges Ergebnis. In den einführenden Stellungnahmen hatten sich die Sprecher der Fraktionen und Gruppierungen um sachliche Formulierungen und demonstrative Einigkeit bemüht. Einigkeit vor allem in der Frage, ob Weinheim über 200 Vertriebene aufnehmen soll. Die Antwort der Volksvertreter: Ein klares "Ja!". "Wir werden uns daran gewöhnen müssen, mit Flüchtlingen zusammenzuleben", so Gerhard Mackert (FW). Mehrere Stadtparlamentäre brachten ihre Verärgerung über die Reaktionen von Anwohnern zum Ausdruck: "Wir haben uns über Stellungnahmen gewundert, in denen die Aufnahme von Flüchtlingen für gut befunden, konkrete Standorte aber schlechtgeredet wurden", so Elisabeth Kramer (GAL).

So richtig schlecht geredet wurde im Gemeinderat kein Standort: Allerdings gab es bezüglich der "dritten" Fläche leichte Unstimmigkeiten. CDU-Fraktionschef Holger Haring sah den "Sandloch"-Sportplatz in Lützelsachsen vor dem Schleimweg, kündigte aber an, für Sulzbach zu stimmen, sollte sich eine entsprechende Mehrheit abzeichnen. Die Übersetzung von Harings Parlamentssprech in Alltagsdeutsch: Die CDU war uneins. Das unterstich das Statement von Heiko Fändrich, der vor einer Überforderung der Sulzbacher Dorfgemeinschaft warnte. Man müsse die Menschen im bereits bestehenden Wohnheim an der Bergstraße zu den 80 Asylbewerbern am Schleimweg dazurechnen, sagte er.

Auch Doris Falter (FW) warnte vor einer (dann aber nicht beschlossenen) Bebauung des Lützelsachsener Standorts. Hier hätten Anwohner Grundstücke gepachtet; würde die Stadt die Stücke zurückfordern, könne dies die Akzeptanz von Flüchtlingen gefährden. OB Heiner Bernhard hatte wenig Verständnis: "Das treibt mir jetzt nicht die Tränen in die Augen!" Carsten Labudda wiederum forderte vier Standorte für je 48 Menschen im Norden, Süden, Westen und Osten der Stadt - und berief sich auf Empfehlungen von Hilfsorganisationen, die möglichst dezentral verteilte Unterbringungen fordern. Er stimmte den später beschlossenen Standorten trotzdem zu - nachdem sein Antrag durchgefallen war.

Zuvor war er mit Uli Sckerl (GAL) aneinandergeraten: "Wir sollten den Kompromiss mit dem Landrat nicht schlechtreden. Bei den derzeit dramatischen Flüchtlingszahlen, auch hier im Land, war nicht mehr drin", so der Grünenpolitiker in erhöhter Lautstärke.