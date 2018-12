Weinheim. (keke) "Werte schaffen Werte" steht als Maxime auch im 103. Jahr der Baugenossenschaft Weinheim (BGW) über den Rechenschaftsberichten von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012. Die übereinstimmende Aussage des Vorstandsvorsitzenden Lorenz Freudenberg und des Aufsichtsratsvorsitzenden Jörg Soballa im Vorfeld der 40. Vertreterversammlung: "Die Baugenossenschaft hat auch im Geschäftsjahr 2012 ausgezeichnet gewirtschaftet".

Obwohl sich die Bilanzsumme in Höhe von 47,3 Millionen Euro um knapp 1,2 Millionen Euro verringerte, erlaubt der Bilanzgewinn erneut die Ausschüttung einer dreiprozentigen Dividende auf das Geschäftsguthaben in Höhe von gut 187 000 Euro an die knapp 3600 Mitglieder. Diese halten exakt 19 002 Geschäftsanteile, ein plus von 323. Trotz explodierender Mietpreise bleibe es Ziel der Baugenossenschaft, ihren Mitgliedern bezahlbaren Wohnraum mit ordentlicher Ausstattung sowie sicherer und zeitgemäßer Technik anzubieten, so Freudenberg. 39 Prozent aller Instandhaltungsausgaben fanden hierfür Verwendung.

Genau 138 Wohnungen (Vorjahr: 102) wurden neu vermietet. Auch aktuell seien keine längeren Leerstände zu verzeichnen, so Freudenberg. Mit ein Grund dafür, dass die BGW-Verantwortlichen davon ausgehen, dass das Wirtschaftsgut "Miet-Wohnung" auch auf längere Sicht gesehen "Zukunft" hat. Zum Ende des Berichtsjahres bewirtschaftete die BGW 1845 Mietwohnungen, zwölf gewerbliche Einheiten, ein Wohnheim, 78 Einzelgaragen und zwölf Tiefgaragen mit insgesamt 694 Stellplätzen. Durch die Fertigstellung und den Bezug von zehn neuen Reihenhäusern in der Körnerstraße (Baukosten: 2,1 Millionen Euro) und die Aufteilung einer ehemals großen Wohnung in zwei kleinere Einheiten erhöhte sich das Angebot um neun Wohnungen.

Demgegenüber steht der Abriss eines Zweifamilienhauses ebenfalls in der Körnerstraße. Möglich wäre in diesem Zusammenhang ein weiterer Bauabschnitt mit neun Häusern an der Ecke zur Fichtestraße. "Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten im Wohngebiet Stettiner-, Königsberger- und Breslauer Straße befinden sich dort alle 230 Wohnungen im Besitz der BGW energetisch und bautechnisch in einem modernen Zustand", sagte Freudenberg. Die notwendigen Betriebskosten erhöhten sich vor allem durch höhere Heizkosten durch den langen und kalten Winter auf knapp 2,2 Millionen (plus 58 000) Euro). Auf allgemeine Mieterhöhungen wurde 2012 größtenteils verzichtet.

Im kommenden Jahr müssen sich die Mieter allerdings auf Mietsteigerungen einstellen. Die allgemeine Preissteigerung, die sich auch bei den Löhnen und Handwerkerleistungen stark auswirkt, so Freudenberg, zwinge dazu, diese an die Mieter weiterzugeben. Vertrauen in die BGW haben offenbar auch die Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG). Aktuell verwaltet die Genossenschaft 33 WEGs mit 663 (Vorjahr: 555) Wohnungen. Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Soballa kündigte an, sich auf der Vertreterversammlung den Themen "sozialgerechtes", "klimagerechtes", "stadtgerechtes", "generationengerechtes" und "(ver-)mietergerechtes Wohnen" ausführlich widmen zu wollen. Turnusgemäß anstehende Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern runden die Vertreterversammlung ab.

Fi Info: BGW-Vertreterversammlung: Heute, Dienstag, 26. November, 19 Uhr, im Rolf-Engelbrecht-Haus.