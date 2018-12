Weinheim. (web) Die guten Nachrichten von Weinheims Hauptbahnhof reißen derzeit nicht ab: Nachdem die Stadt bei der Erneuerung des Bahnhofsumfelds den dritten von vier Bauabschnitten zum Jahreswechsel abgeschlossen hat, packt die Bahn jetzt den nächsten Teil ihres Projekts "S-Bahn-gerechter Bahnhof" an.

Zur Erinnerung: Das Schienenunternehmen muss den Bahnhof sanieren lassen, wenn dieser künftig dem S-Bahn-Standard genügen soll. Dafür müssen vor allem die Bahnsteige erhöht und Aufzüge eingebaut werden. Eine Generalsanierung des in die Jahre gekommenen Bahnhofs ist dagegen ausdrücklich nicht vorgesehen. So bleibt zum Beispiel der "Posttunnel" im Norden des Bahnhofs, wie er ist. Jetzt teilt die Bahn folgendes mit: "Nach der Inbetriebnahme der Bahnsteige A und C an den Gleisen 1 und 4 werden die Bauarbeiten nach der Winterpause an Steig B fortgesetzt." Dies geschieht vom kommenden Montag, 11. Januar, an.

Dann also ist Bahnsteig B mit den Gleisen 2 und 3 an der Reihe. Nach Bahnangaben werden die Arbeiten dort voraussichtlich bis Ende Juni dauern. Im Anschluss an die Erneuerung der ersten beiden Bahnsteige sollen jetzt der Aufzug an Bahnsteig A (siehe Foto) sowie eine Rampe im Empfangsgebäude gebaut werden, heißt es weiter. Als der über sechs Millionen Euro teure Bahnhofsausbau im Sommer 2015 startete, drohte die Rampe zum Zankapfel zwischen Weinheim und der Bahn zu werden: Bahnexperten waren davon ausgegangen, dass der Bau der barrierefreien Verbindung vom Gebäude auf die Bahnsteige aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht möglich sei. Am Ende fand sich jedoch eine Lösung.

"Die Bahn ist bemüht, die Belastungen so gering wie möglich zu halten." Das Unternehmen bittet die Anwohner des Bahnhofs um Verständnis.