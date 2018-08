Von Philipp Weber

Weinheim. Sie pusten in Trillerpfeifen, lassen Bälle über den heißen Asphalt prallen - und rufen ihre Losung: "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Bolzer klaut!". Bis zu 150 Anwohner des Bolzplatzes an der Klausingstraße haben am Samstag in der West- und Innenstadt gegen die Bebauung der Spielfläche protestiert.

Die Aktion beginnt am "Bolzer". Jugendliche und junge Erwachsene spielen demonstrativ Basketball. Kinder halten Schilder mit Protestslogans in die Höhe. Schon am kommenden Mittwoch soll der Gemeinderat (17.30 Uhr, Rolf-Engelbrecht-Haus) unter anderem Planungsleistungen für den Bau von Sozialwohnungen für bis zu 60 anerkannte Flüchtlinge auf dem heutigen "Bolzer" vergeben. Die Stadt will den Bolzplatz dafür auf Teile des heutigen Spielplatzes verlegen - ebenfalls in der Klausingstraße. Zuvor war unter anderem geplant, den Spielplatz zum Teil zu bebauen. Dieses Vorhaben war jedoch an massiven Protesten gescheitert.

Protestreden sind emotional bis aggressiv

Ein Megafon macht die Runde: Anwohner, aber auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verlesen weitere Statements auf Deutsch und Türkisch. Einige jüngere Erwachsene schwärmen von Kindheitserinnerungen, die sie mit dem "Bolzer" verbinden: "Es kamen Türken, Italiener, Israelis und Deutsche", ruft ein junger Mann im DFB-Trikot: "Wir hatten unsere Gameboys, wir hatten auch mal Stress - aber wir haben Sport gemacht, sind zusammen aufgewachsen."

Andere werfen der Verwaltung und der (knappen) Ratsmehrheit für die Bebauung "Klientel- und Lobbypolitik" vor. Auch einige Stadträte von GAL und Linkspartei nehmen teil, ihr Vorwurf lautet: Der Standort Klausingstraße sei zu schnell und aus zu unklaren Gründen nach vorne gerückt. Auf Parteisymbole wird verzichtet, da im Vorfeld das Auftauchen von Rechtsextremisten zu befürchten war. Die sind aber nicht erwünscht - und auch nirgends zu sehen.

Die Protestreden sind emotional bis aggressiv. Die Redner fordern die Verwaltungsspitze weiter auf, das Gespräch vor Ort zu suchen. Auch der Stadtjugendring (SJR) kommt nicht gut weg. Martin Wetzel, SJR-Geschäftsführer, steht am Rande der Demo: Er habe nichts dagegen, wenn junge Menschen auf die Straße gehen, habe mit den Nutzern des "Bolzers" diskutiert: "Aber ich habe den Anwohnern auch gesagt, dass sie die Jugendlichen nicht instrumentalisieren sollen." Er habe den Eindruck, dass hier eine gefährliche Schwarz-Weiß-Denke entsteht: Entweder alles bleibt, wie es ist - oder alles wird schrecklich. Bei jungen Menschen entstehe daraus Frustration, im schlimmsten Falle sogar ein extremistisches Weltbild: "Dabei müssen sie mit Niederlagen umgehen, sie könnten ihr Potenzial für positive Veränderungen nutzen, etwa eine Verbesserung von vorhandenen Treffpunkten."

Die Demo selbst bleibt bis zuletzt vor allem: laut. Der Zug durchquert den Suezkanal, zieht die Kopernikusstraße entlang - und erreicht Hauptstraße und Reiterinnenstatue. Auch auf dem Dürre- und dem unteren Marktplatz wird protestiert. Klaus und Katrin Gierth haben sich angeschlossen, weil sie die Grünflächen in der Weststadt schützen wollen: "Es werden immer mehr Flächen verdichtet, jetzt auch der frühere Naturinparkplatz", sagt Klaus Gierth: "Auch dort werden junge Familien einziehen." Es könne nicht sein, dass gleichzeitig Spiel- und Sportplätze verkleinert werden.

In der Innenstadt werden viele Cafébesucher von der Demo überrascht und bekommen ohrenbetäubende Pfeifkonzerte zu hören. Jugendliche drücken der Reiterin einen Basketball in die Hände, ein junger Mann klettert auf die Pferdestatue. Dennoch: Als Miguel Silva, Wortführer der Anwohner, später die Anliegen der Demonstranten per Megafon erklärt, klatschen einige Marktplatzbesucher Beifall.