Weinheim. (wei) Der neue Weinheimer Stadtbusverkehr musste sich erst einpendeln. Hatte es doch in den ersten Tagen und Wochen Fehler, Pannen und diverse "Kinderkrankheiten" gegeben. Die gute Nachricht: Die Ursachen sind bekannt, sie wurden analysiert und nach Angaben der Stadt fast alle beseitigt. Stadt- und Verkehrsplaner Stephan Fischer versichert: "Die Verspätungen der Anfangszeit sind jetzt die Ausnahme."

Vorfahrtsregeln überprüfen

Eine zeitnahe Information der Fahrgäste über die Verspätungen sei allerdings kaum möglich gewesen. Deshalb gibt er auch zu: "Es war äußerst ärgerlich für die Stadtverwaltung, dass die dynamischen Fahrgast-Informationsanlagen (DFI) nicht, wie vom beauftragten Unternehmen zugesagt, zur Eröffnung des ZOB montiert und in Betrieb genommen werden konnten." Diese sollen ja gerade Verspätungen anzeigen. Dies funktioniere seit Anfang der Woche immerhin an den Bussteigen 2 bis 5 (Linien 631, 632 und 632 A). An Bussteig 1, an dem die Rundlinien 633 und 634 fahren, müssten sich die Fahrgäste leider noch etwas gedulden.

Die Ursachen der Verspätungen lägen unter anderem in einem Ausfall der Ampelprogrammierung am Knoten Bahnhof-/Bergstraße. Dieser sei wiederum von einem Kurzschluss verursacht worden, von dem das System am 6. April betroffen war. "Wie verhext war dann, dass die an den Ampeln positiv getestete Busanforderung bei einigen Bussen funktionierte, bei anderen nicht. Und bei Bussen, bei denen es an einer Ampel funktionierte, klappte es an der nächsten Ampel wieder nicht" berichtet Fischer.

Dies war besonders bei der Linie 633 (Rundlinie im Uhrzeigersinn durch die Kernstadt) kritisch: Busse dieser Linie müssen an zehn Ampeln fünf Mal links abbiegen. Inzwischen könne man aber auch auf dieser Linie den Fahrplan einhalten, weil die Probleme mit der Hard- und Software bei den Ampelanforderungen der Busse durch ein Fachbüro oder das Busunternehmen selbst mittlerweile beseitigt worden seien, so Fischer. Problematisch sei aber leider nach wie vor die Nichtbeachtung von Halteverboten entlang der Buslinien. Das gilt insbesondere für die Innenstadt, wo der "Parkdruck" am höchsten ist. Bei Veranstaltungen in der City sollen künftig auffälligere Halteverbotsschilder aufá †gestellt werden.

Außerdem kündigt die Stadt weitere Kontrollen an. Für Verzögerungen habe aber auch das häufige und zu lange Anhalten des Busses bei überwiegend im Stadtgebiet ausgewiesenen "Rechts-vor-links-Kreuzungen" gesorgt. Insbesondere im engen Innenstadtbereich sollen nun die Vorfahrtsregelungen auf den Prüfstand kommen. Insgesamt sei es das Ziel, dem Bus mehr Vorfahrt einzuräumen, damit gerade in Spitzenverkehrszeiten Verspätungen vermieden werden können, so die Verwaltung.

Ampelschaltungen würden unter diesem Aspekt weiter optimiert, so der Stadt- und Verkehrsplaner Fischer. Am kommenden Montag soll endlich auch die DFI am Bussteig 1 montiert und in Betrieb genommen werden.