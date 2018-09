Saniert wird der GRN-Standort in der Viernheimer Straße nicht - aber verkauft. F: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Weinheim/St. Leon-Rot. "Wir wollen den Standort Weinheim weiterentwickeln", stellte Landrat Stefan Dallinger bei der gestrigen Kreistagssitzung in St. Leon-Rot die Pläne für einen Neubau des Betreuungszentrums der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) und einer Reha-Klinik im direkten räumlichen Anschluss an die Weinheimer Klinik in der Röntgenstraße vor.

Die Gebäude des derzeit von der GRN in der Viernheimer Straße betriebenen Betreuungszentrums und der Klinik für Geriatrische Rehabilitation seien "marode", so Dallinger. Dazu kommt, dass ab 2019 Einzelzimmer für das Betreuungszentrum und die Reha-Klinik vorgeschrieben sind, was umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit sich bringen würde.

Somit sei eine Sanierung an dieser Stelle nicht mehr rentabel, so der Landrat. Daher schlage er einen Neubau an der GRN-Klinik im Westen Weinheims vor. Für diesen werden nach ersten Planungen Gesamtkosten von rund 46 Millionen Euro veranschlagt. Davon trägt der Kreis 23,2 Millionen Euro. Dazu kommt eine Million Euro aus sogenannten Klimaschutzmitteln, damit die neuen Gebäude zumindest annähernd Passivhausstandard erreichen. Die verbleibenden rund 22 Millionen Euro trägt großteils die GRN, die für rund 16 Millionen Euro Kredite aufnimmt.

Einen Teil der Investitionskosten hofft der Kreis mit dem Verkauf der Grundstücke in der Viernheimer Straße wieder reinzuholen. Insgesamt 47 000 Quadratmeter umfasst dieses Gelände, 30 000 Quadratmeter gehören dem Rhein-Neckar-Kreis, 17 000 der GRN. Die Grundstücksfläche soll künftig für den Bau von Wohnungen zur Verfügung stehen. Diesbezügliche Gespräche mit Vertretern der Stadt Weinheim seien aber noch nicht abgeschlossen, so Dallinger.

Auch über den Verkaufserlös der innenstadtnahen Grundstücke wurde im Kreistag spekuliert, der die Planungen erwartungsgemäß genehmigte: So nannte Dr. Ralf Göck (SPD) eine Summe von 8,3 Millionen Euro und wünschte Landrat Dallinger "viel Glück beim Verkauf des Geländes".

Dallinger selbst betonte, dass diese Zahl "nicht endgültig" feststehe, sondern eher eine Untergrenze darstelle.