Weinheim/Frankfurt. (web) Große Ehre für den Weinheimer Beltz-Verlag: Die Stiftung Buchkunst hat die Beltz-Kinderreihe "Forschen, Bauen, Staunen von A bis Z" am gestrigen Donnerstagabend zum schönsten deutschen Buch 2014 gekürt. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst an Verlagschefin Marianne Rübelmann und die Erfinderinnen der Buchreihe, Anke M. Leitzgren und Gesine Grotian, übergeben. "Das ist eine große Überraschung", so Verlagssprecherin Anja Lösch gestern im Gespräch mit der RNZ.

"Wenn man bedenkt, wie viele Hochkaräter dieses Jahr in der Endauswahl waren, konnten wir damit auch wirklich nicht rechnen." Gehörte die gesondert prämierte Beltz-Reihe doch zu insgesamt 25 Werken, die bereits vorab als schönste deutsche Bücher 2014 ausgezeichnet worden waren.

"Forschen, Bauen, Staunen" setzt sich aus 26 Büchern, jeweils in einer Art Heftformat, zusammen. Die Reihe beginnt bei A wie Abenteuer und endet bei Z wie Zauberei. Laut Verlag und Stiftungsjury punkten die Bücher zum einen mit ihrer Auswahl an spannenden Themen - und zum anderen mit ihrer attraktiven, kindgerechten Aufmachung. Sehr überzeugend sind aus Sicht der Jury auch die Fotografien.

"Ziel ist, die heutige Kindergeneration fürs Lesen zu begeistern und ihren Wortschatz zu erweitern", erklärt Verlagssprecherin Lösch. Daher enthält jedes der Bücher auch den Zugang zu einer kostenlosen App namens "Wörterfresser". Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Neurologie und Pädagogik vermittelt "Wörterfresser" 500 Begriffe aus dem Grundwortschatz.

Doch damit nicht genug: Die Bücher beinhalten zahlreiche Anleitungen zum Basteln und Bauen: "Die Reihe enthält zum Beispiel einen Band zum Gruseln. Kindern wird darin erklärt, wie sie Schattenfiguren aus Pappe herstellen können", erklärt Anja Lösch.

Mithilfe anderer Bände können Kinder Plastikflaschen zu Wasserfiltern umfunktionieren oder die Funktionsweise menschlicher Organe kennenlernen. Wichtig: Experiment-Beschreibungen, für deren Ausführung die kleinen Erfinder potenziell gefährliche Geräte brauchen, enthalten Warnhinweise.

> Die Stiftung Buchkunst hat es sich zur Aufgabe gemacht, die deutsche Buchherstellung kritisch zu begleiten. Dabei stehen nicht etwa Werke der hohen literarischen Kunst, sondern Gebrauchsbücher im Mittelpunkt. "Die schönsten deutschen Bücher" sollen Autoren, Grafikern und Verlagen in Sachen Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung als Vorbilder dienen. Sie werden daher jedes Jahr von einer unabhängigen Jury prämiiert. Alle eingesandten Bücher werden bei der Frankfurter Buchmesse ausgestellt. Die Kollektion der "Schönsten deutschen Bücher" ist in vielen Bibliotheken und Universitäten zu sehen.

> Träger der Stiftung Buchkunst sind der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Deutsche Nationalbibliothek sowie die Städte Frankfurt am Main und Leipzig. Wichtige Förderer sind unter anderem das Land Hessen, der Freundeskreis der Stiftung Buchkunst unter Vorsitz des FDP-Politikers und Ex-Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Otto aus Frankfurt am Main. Ebenfalls hinter der Stiftung stehen: Die Frankfurter und Leipziger Buchmessen, der Förderungs- und Beihilfefonds der VG Wort und die Fazit-Stiftung. Letztere hält die Mehrheit an der Frankfurter-Allgemeinen-Zeitungs GmbH.