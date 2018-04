Am 31. Dezember müssen die Schlüssel übergeben werden. "Jeder der Kollegen hat vorher noch einmal schnell Fotos von seinem Zimmer geknipst", sagt Musikschulleiter Jürgen Osuchowski. 43 Jahre lang haben sie in der Bismarckstraße unterrichtet. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Der letzte Flötenton, das ultimative Schlagzeugsolo, der finale Trompetenstoß aus den Fenstern der Musikschule Badische Bergstraße (MSBB) an ihrem Standort Bismarckstraße 13a sind schon am 14. Dezember verklungen. Seitdem wird nicht nur von den Möbelpackern beim Umzug der MSBB in ihr neues Domizil, das Adam-Karrillon-Bildungshaus in der Weststraße 12, in die Hände gespuckt.

"Bis zur Schlüsselübergabe am 31. Dezember muss das Gebäude komplett geräumt sein." Ansonsten drohe eine saftige Konventionalstrafe, sagt Musikschulleiter Jürgen Osuchowski beim Rundgang. Kein einfaches Unterfangen, wie sich schnell herausstellt. "Der Zeitplan ist sehr eng getaktet. Da muss jedes Rädchen exakt in das andere greifen."

Knapp 43 Jahre lang haben die Musikpädagogen hier Schülergenerationen nicht nur erste Notenkenntnisse vermittelt und die richtigen Flötentöne beigebracht. Das Repertoire der 47 angestellten Lehrer beginnt beim Instrumentenkarussell und der musikalischen Früherziehung, bezieht Musiktheater ein und hört beim Vokal- und Ensembleunterricht lange nicht auf. Annähernd 1800 Schüler werden zurzeit unterrichtet. Die Außenstellen in Hemsbach, Laudenbach und Hirschberg mit eingerechnet.

Neben der Vorfreude auf das neue Haus hat nicht nur Osuchowski Wehmut ergriffen. "Jeder der Kollegen hat vor der Schlüsselabgabe noch einmal schnell Fotos von seinem Zimmer geknipst." Das Gebäude, das ehemals Freudenberg-Mitarbeitern als Wohnung diente und später mit Klassenzimmern des Heisenberg-Gymnasiums belegt war, wird abgerissen und weicht einem Neubau.

Ortswechsel. Begleitet von den Möbelpackern geht es zum künftigen Musikschuldomizil weiter, der für 5,7 Millionen Euro umgebauten ehemaligen Karrillonschule. Hier warten Architekt Steffen Seiferheld und Tiberiu Kato vom städtischen Amt für Immobilienwirtschaft. Der äußere Eindruck des Gebäudes ist positiv. Drinnen aber sieht es an vielen Stellen noch nicht so aus, als würde der Musikunterricht "am 11. Januar, pünktlich um 9 Uhr" beginnen können.

Doch Seiferheld ist gelassen. Obwohl die Insolvenz einer Firma und die erforderliche neue Ausschreibung der Arbeiten alle Pläne um Wochen verzögerten, stehe dem Eröffnungstermin nichts im Wege. "Zeitlich um gut zwei bis drei Monate zurückstehen" müssen im Gegenzug die Einzugspläne des Stadtarchivs und des Stadtjugendrings. "Sämtliche Handwerker-Power gilt im Augenblick ausschließlich der Fertigstellung der Musikschulbereiche." 17 Unterrichtsräume, Lehrerzimmer, Verwaltungs- und Sozialbereiche auf 1500 Quadratmeter Fläche (bisher 900 Quadratmeter) stehen der MSBB künftig zur Verfügung. "Die energetischen und akustischen Verhältnisse sind optimal", sagt Osuchowski. Verantwortlich hierfür sind unter anderem mehrfach schallgedämmte Decken und Wände, sogenannte "Schall entkoppelte Podeste" sowie eine Dreifach-Verglasung der Fenster.

Sorgen bereitet Osuchowski noch der Transport der etwa 500 Kilogramm schweren und rund 10 000 Euro teuren Flügel. Weil Feinstaub die empfindlichen beweglichen Mechanikteile beschädigen könnte, müssen die Instrumente in Folien eingeschweißt werden. Allein zwei Dutzend große Tasteninstrumente müssen transportiert werden. "Bedauerlich" findet Osuchowski, dass man auch am neuen Standort keinen eigenen Konzertsaal hat: "Eine Musikschule ohne einen eigenen Vortragssaal ist nicht komplett." Zumal jeder Lehrer verpflichtet ist, seinen Schülern öffentliche Vorspiele zu ermöglichen.

Geplante "Foyer-Konzerte" könnten nur eine Notlösung darstellen, waren sich Osuchowski und die Vorsitzende der VHS- und Musikschule Badische Bergstraße, Erika Heuser, über die Notwendigkeit eines "Zusatz(an)baus" einig. Der aber würde rund 1,5 Millionen Euro kosten. Was wegen der finanziellen Lage der Stadt und der auf sie zukommenden Aufgaben nur durch Spenden, Sponsoren und Mäzene realisiert werden kann.