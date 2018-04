Weinheim/Ladenburg. (zg/ans) Der Spruch "Auf Regen folgt Sonnenschein" war am Freitagabend mehr als treffend. Gegen 18.30 Uhr zog eine Starkregenfront über Weinheim, die gegen 18.45 Uhr ihren Höhepunkt über der Nordstadt und Teilen der Nordweststadt fand. Innerhalb kürzester Zeit stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch auf der Straße und suchte sich im ungünstigsten Fall nicht den Weg in die Kanalabläufe, sondern in die Gebäude.

Der erste Notruf ging um 18.52 Uhr bei der Abteilung Stadt ein, die sich mit Wassersauger und Tauchpumpe auf den Weg machte. Nachdem immer mehr Einsatzstellen gemeldet wurden, erhöhte die Feuerwehr die Alarmstufe und alarmierte weitere Einsatzkräfte.

Kurios: Während diese ihren Einsatz immer größer aufzogen, war das schlechte Wetter bereits komplett abgezogen. Außer nasser Straßen, Pfützen, Wasserdampf am Waldrand und Regenbogen über der Stadt war vom Schauer kurz zuvor nichts mehr zu sehen. Und so befreiten die Einsatzkräfte bei blauem Himmel und Sonnenschein in der schwülwarmen Luft die vollgelaufenen Keller vom Wasser.

Am Weinheimer Hauptbahnhof waren der Eingangsbereich und die Bahnunterführung zu den Gleisen überflutet. Im GRN-Betreuungszentrum musste die Feuerwehr in einer Station tätig werden, nachdem auch hier Wasser eingedrungen war. Mit Wasserschiebern und -saugern waren die Einsatzkräfte zudem in einem Laden im Einkaufszentrum an der Bergstraße zugegen. Die Zentrale im Weinheimer Feuerwehrzentrum koordinierte die letztlich 18 Einsätze. Sieben Fahrzeuge und 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Dann galt es noch, die Wagen wieder zu bestücken und für die nächsten Einsätze herzurichten - sodass dann gegen 24 Uhr alle nach Hause konnten.

Auch in Ladenburg war am Freitagabend "Land unter": Die Feuerwehr rückte zu einem umgestürzten Bauzaun in der Breslauer Straße aus, den aber die Polizei schon gesichert hatte. Auf ihrer Rückfahrt stellte sie dann fest, dass die gesamte Breslauer Straße im Bereich der Astrid-Lindgren-Schule unter Wasser stand. Der Gulli wurde gezogen; das Wasser lief ab.

Schon kam der nächste Einsatz rein: Ein Baum auf der Brücke der L 631 Richtung Heddesheim sei umgestürzt. Es handelte sich tatsächlich um einen größeren Ast, den die Feuerwehr mit reiner Muskelkraft über die Leitplanke zog. Auch in Mannheim galt es, Äste wegzuräumen und Keller leer zu pumpen. 29 Unwettereinsätze meldete hier die Feuerwehr.