Edingen-Neckarhausen. (joho) Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch der Bildung von Haushaltsresten in Höhe von 836.560 Euro zugestimmt. Ebenso billigte der Rat über- und außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von rund 776.000 Euro. Allein knapp 339.000 Euro waren davon auf die wegen höherer Steuereinnahmen zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 348.732 Euro entfallen. Rund 119.000 Euro hatte der Rat überplanmäßige Ausgaben hatte der Gemeinderat bereits genehmigt, so dass sich die Ausgaben auf 657.420 Euro belaufen.

"Gut heißen kann man das ja nicht, wenn etwas genehmigt, dann aber anders gemacht wird", so CDU-Gemeinderätin Inge Honsel dann zum Bauantrag zum Umbau und zur Umnutzung einer Scheune und der Errichtung von Gauben in der Hauptstraße 305. Dort war man von der ursprünglichen Planung abgewichen und hatte etwa die Dachneigung der Gauben von 10 auf 24 Grad erhöht. Man stimme zwar zu, aber Schule dürfe dies nicht machen. SPD, UBL-FDP/FWV, Grüne und der unabhängige Gemeinderat Christian Volk zeigten ähnliche Bedenken, stimmten aber ebenfalls zu. Dem Bauantrag für ein Carport in der Felix-Wankel-Straße wurde ebenfalls zugestimmt mit der Maßgabe, das 7.90 Meter lange Bauwerk nach allen Seiten offen auszuführen.

Auf Antrag der SPD hat der Gemeinderat sich gegen eine von der EU geplante Privatisierung der Wasserversorgung und die Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative "Recht auf Wasser" ("right2water") ausgesprochen. Der europaweit führende Qualitätsstandard beruhe auf der von den Kommunen verantworteten Wasserversorgung. "Wir glauben, dass Wasser ein Grundrecht ist und sich nicht für einen liberalisierten Binnenmarkt eignet", so Endrik Ebel (SPD) zur Begründung.