Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Den Beschluss zur Vergrößerung des Abwasserkanals im Bereich der Großsachsener Straße und der Eichendorffstraße hatte der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung Ende Mai getroffen. Mit dieser Kanalerweiterung ist auch die Erneuerung der Wasserleitungen und der Straßendecke in diesem Bereich verbunden. Nun informierten Bürgermeister Manuel Just und Erich Schulz vom Ingenieurbüro E. Schulz im Bürgersaal des Rathauses über die Auswirkungen der damit verbundenen Bautätigkeit.

Dabei wurde deutlich, dass der zweite Bauabschnitt der Kanalerweiterung in Leutershausen eine längere Bauphase mit sich bringt. Von rund zehn Monaten Bauzeit ab September ging Erich Schulz aus. Deshalb wurde der zweite Bauabschnitt in drei Unterabschnitte unterteilt, damit der Verkehr nicht in dem gesamten Gebiet nördlich des Rathauses während der Bauzeit beeinträchtigt wird.

Für den ersten Unterabschnitt, der den Kapellenweg und die Großsachsener Straße zwischen Einmündung Kastanienweg und Eichendorffstraße betrifft, rechnete Schulz mit einer Bauzeit von vier bis fünf Monaten. Die Arbeiten im zweiten Unterabschnitt, in dem die Großsachsener Straße zwischen Eichendorffstraße und Platanenstraße erneuert wird, dürften nach rund drei Monaten abgeschlossen sein. Für den dritten Abschnitt, in dem die Eichendorffstraße zwischen Großsachsener Straße und der westlichen Einmündung des Adalbert-Stifter-Rings erneuert wird, rechnete Schulz mit einer Bauzeit von zwei Monaten.

Während der Bauphase sind in allen Unterabschnitten Vollsperrungen für den Verkehr notwendig. "Den Anliegerverkehr wollen wir aber so gut wie möglich zulaufen lassen", verdeutlichte Schulz, dass man auf die Bedürfnisse der Anwohner eingehen wird. Ein zentraler Punkt während der Bauarbeiten wird die Kreuzung Eichendorff-/Großsachsener Straße sein. Hier wird ein sogenanntes Verbindungsbauwerk zwischen den aus den verschiedenen Richtungen kommenden Kanälen eingebaut, damit das Wasser bei Starkregenereignissen nicht aufgestaut wird. "Dafür werden wir die Kreuzung für drei bis vier Wochen stilllegen, dann muss seitlich zugefahren werden", erläuterte Schulz.

Da auch die Wasserleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen erneuert werden, wird in den einzelnen Abschnitten während der Bauzeit eine Notversorgung eingerichtet. Das bedeutet für die Anwohner, dass etwa zwei Stunden, während die provisorische Wasserleitungen angeschlossen werden, kein Wasser zu Verfügung steht. Danach fließt das kostbare Nass über die Notversorgung, die zuvor darauf überprüft wurde, ob sie hygienisch einwandfrei ist. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Wasserleitungen appellierte Schulz an die Hausbesitzer, von einem Elektriker überprüfen zu lassen, ob die Erdung der elektrischen Anlage im Haus über die Wasserleitung geschehe und dies gegebenenfalls ändern zu lassen. Eine derartige Erdung käme bei älteren Anschlüssen noch vor, so der Ingenieur.

Auch die Abfuhr des Hausmülls während der Bauphase ist geregelt. Da die Müllfahrzeuge der AVR nicht in den Baustellenbereich einfahren können, wird die Baufirma dafür sorgen, dass die Mülltonnen an den entsprechenden Tagen an den Grundstücken abgeholt, an einen für die Müllfahrzeuge erreichbaren Platz gestellt und wieder zurückgebracht werden. Damit die richtige Mülltonne geleert wird, sollten die Hausbesitzer diese zuvor kennzeichnen. Vor der Bautätigkeit wird noch eine Beweissicherung an den Gebäuden stattfinden, um später etwaige Schäden durch die Kanalerneuerung feststellen zu können und dafür aufzukommen.

Bezüglich der vom Gemeinderat vorgeschlagenen Gestaltung in der Großsachsener Straße mit einem Asphaltbelag und einem gesonderten, gepflasterten Gehweg hatten die Anwohner keine Einwände. Ob aber die bisherige Parkregelung, die das Parken auf der Ostseite der Großsachsener Straße ermöglicht, bestehen bleiben soll oder einzeln versetzte Parkmöglichkeiten auf beiden Seiten der Straße ausgewiesen werden, wird unter den Anwohnern noch abgefragt. Das versetzte Parken hätte den Vorteil, dass in der Großsachsener Straße wohl etwas langsamer gefahren würde.