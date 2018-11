Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Nach der regen Beteiligung in den letzten Jahren am "Seifenkistlrennen" wird es beim 36. Heisemer Straßenfest die 11. Auflage geben. Wagemutige Fahrer werden am Samstag, 7. Juli, die Vordergasse hinabsausen und um den Sieg kämpfen. Die Mitglieder der "Sonderkommission zur Veranstaltung des Heisemer Seifenkistlrennens" (SOKO-Seif) haben ihre Vorbereitung nahezu abgeschlossen. Die SOKO besteht aus dem Rennleiter Axel Volk (Handball-Förderverein), Kfz-Meister Harald Dietz, Werner Volk (Posaunenchor und Handball-Förderverein), Elke Göhrig (Fußballverein) und Walter Scholl (Posaunenchor und Organisator des Straßenfestes).

Die Ausschreibung des "Seifenkistlá †rennens" beinhaltet in diesem Jahr einige Veränderungen. Das Rennen wird in zwei Klassen eingeteilt: sieben bis zehn Jahre (Jahrgänge 2002 bis 2004) und elf bis 16 Jahre (1996 bis 2001). Der Veranstalter behält sich vor, je nach Anzahl der gemeldeten Teilnehmer die Gruppeneinteilung zu ändern. Zwei Fahrer können sich ein Fahrzeug teilen. Schulklassen und Jugendgruppen von Ortsvereinen dürfen mit drei Fahrern pro "Seifenkistl" antreten (hierfür gibt es ein besonderes Anmeldeformular im Internet). Neu ist: Die Anzahl der Teilnehmer wird auf 30 begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. Wie Straßenfest-Organisator Walter Scholl gestern auf RNZ-Anfrage sagte, liegen bislang gut 15 Anmeldungen vor. Die SOKO-Seif beschloss, nur noch einen Rennlauf abzuhalten und möglicherweise noch einen Entscheidungslauf der fünf schnellsten Fahrer pro Gruppe. Gewertet wird der schnellste der beiden Läufe, bei Zeitgleichheit der bessere zweite Lauf. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. Pokale und Geldpreise (150, 80 und 50 Euro) gibt es für die Plätze eins bei drei und sind von der Volksbank Kurpfalz H+G Bank gesponsert. Das originellste "Seifenkistl" erhält einen Pokal und einen Geldpreis von 100 Euro der Gemeinde. Der Preis fürs originellste Fahrzeug wird von der SOKO und Schirmherr Bürgermeister Manuel Just ermittelt, die auch als Schiedsgericht für Streitfragen beim Rennablauf zuständig sind.

Beim "Seifenkistlrennen" bildet die Vordergasse die 176 Meter lange Rennstrecke. Die Fahrzeugabnahme durch Kfz-Meister Harald Dietz und die Fahrerbesprechung sind um 13 Uhr am Start. Ist ein Fahrzeug ohne technische Beanstandung, wird eine Prüfplakette am "Seifenkistl" angebracht. Rennbeginn ist um 13.30 Uhr nach der Eröffnung des Straßenfestes. Zum Start wird erstmals eine Rampe eingesetzt, um ein gleichmäßiges Anrollen aller Teilnehmer zu gewährleisten. Alle "Seifenkistl" müssen technischen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Der Aufbau wird am Samstag, um 10 Uhr, durch die Helfer und Ordner erfolgen. In der Vordergasse gibt es am Straßenfestsamstag ein Halteverbot in der Vordergasse.

Wie in den Vorjahren können Teilnehmer ohne eigene "Seifenkistl" mitmachen. Obsthof Werner Volk und Metallbau Axel Volk mit Heizungsbau Willi Schulz stellen ihre Leihkisten zur Verfügung. Gegen eine Gebühr von fünf Euro kann diese beim Veranstalter beantragt werden. Der Erlös fließt in die Kasse der Organisationsgemeinschaft.

Info: Anmeldeschluss für das Rennen ist der 22. Juni. Am Freitag, 29. Juni, findet um 18 Uhr ein Trainingslauf für das "Seifenkistlrennen" an der Autobahnbrücke am Schwanenstein statt. Alle Infos und Links zu Bauanleitungen gibt es im Internet unter www.strassenfest.net. Dort finden sich die Ausschreibung und Anmeldeformular. Diese können auch bei Walter Scholl, Eichendorffstr. 18, 69493 Hirschberg, Telefon 0 62 01/ 5 38 70, angefordert werden.