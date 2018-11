Während eines Fußballspiels sind alle Augen auf den Platz gerichtet. Früher hatte ein Platzwart den Umkleidebereich im Blick, aus Spargründen gibt es jetzt keinen mehr - so gelangten die Diebe unbemerkt in die Kabinen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Bestürzt und verärgert waren die Spieler und Eltern der C-Jugend-Spielgemeinschaften FV 03 Ladenburg/Fortuna Heddesheim und der Spielgemeinschaft Neulußheim/Hockenheim. Als der Schiedsrichter das Jugendspiel am Donnerstagabend abpfiff, erwartete die Zwölf- bis 15-Jährigen in der Kabine eine unangenehme Überraschung. Unbekannte hatten während der Begegnung die Umkleidekabine der beiden Mannschaften durchwühlt und Wertsachen in Höhe von mindestens 1000 Euro entwendet.

Aus dem Vorfall lernen

Der Vorsitzende des FV 03, Thomas Thieme, der selbst vor Ort war, um das Spiel anzuschauen, war ebenfalls verärgert über die Dreistigkeit der Täter. Es wurden nicht nur fünf Handys, sondern auch ein iPad und weitere Wertsachen entwendet. Außerdem wurden mehrere Markenhosen, Schuhe und Gürtel gestohlen.

Thieme ärgerte sich zwar über den Vorfall, er wies aber auch darauf hin, dass die Jugendlichen daraus lernen sollten: "Es wird immer daran erinnert, dass die Betreuer die Wertsachen einsammeln", sagte Thieme auf Anfrage der RNZ. Offensichtlich haben einige Spieler diese Vorgehensweise nicht ernst genommen und ihre Wertsachen in der Kabine gelassen. Der Vorsitzende fragt sich ohnehin, wieso man teure Handys und hochwertige Uhren mit zu einem Fußballspiel nimmt. Thieme sagte der RNZ, dass im Römerstadion seit geraumer Zeit "eigene Gesetze herrschen". Weil die Stadt Ladenburg aus Spargründen keinen Platzwart mehr anstellt, sei die Sicherheitssituation problematisch geworden. Es herrsche zwar ein reger Publikumsverkehr, aber wenn es Täter darauf anlegen würden, in die Kabinen zu kommen, würde dies auch gelingen. "Früher saß der Platzwart in seiner Kabine und hatte den Umkleidebereich im Sichtfeld - nun ist die Aufsichtskabine nicht besetzt, und dann können solche Dinge passieren", meinte der Vorsitzende. Er bemängelte auch, dass die Stadt Ladenburg schon seit Monaten eine neue Schließanlage einbauen wollte, was bisher nicht passiert sei. Der Verein will nun selbst reagieren und einen Stahlschrank für die Wertsachen der Spieler anschaffen. Thieme will diesen Plan aber noch mit der Stadtverwaltung besprechen, denn die Stadt Ladenburg sei Eigentümer des Stadions; Veränderungen müssten daher mit der Verwaltung abgesprochen werden.

Große Hoffnungen, dass die Jugendlichen ihre Wertsachen wiederbekommen, hat Thieme nicht. Die Polizei war zwar vor Ort, entdeckte aber keine nennenswerten Spuren, die bei der Aufklärung des Diebstahls helfen könnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ladenburg, Telefon 0 62 03/ 9 30 50, zu kontaktieren.