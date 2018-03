Hirschberg. (zg/ans) Grundsätzlich habe CDU-Landtagsabgeordneter Georg Wacker Verständnis dafür, dass Kommunen an ihren weiterführenden Schulen als Standortfaktor festhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion beobachtet zurzeit in ganz Baden-Württemberg, dass Kommunen mit kleinen Werkrealschulen die Gemeinschaftsschule als "rettenden Anker" begreifen, ihren Schulstandort zu erhalten.

"Dies ist die einzige Alternative, die das Kultusministerium kleinen Schulstandorten bietet. Es wird Unterstützung bei den Investitionen versprochen - bisher allerdings ohne eine tragfähige rechtliche Grundlage."

Für die Gemeinde Hirschberg sieht Wacker eine schwierige Abwägungsentscheidung, zum einen über die Tragfähigkeit der Karl-Drais-Schule als Gemeinschaftsschule, zum anderen mit Blick auf die notwendigen Investitionen. "Bei einer Investition in Bildung und dazu in dieser Größenordnung geht es nicht um ein Ja oder ein Nein zu einem bestimmten Investitionsvolumen mit einer messbaren Rendite. Es besteht ein ernstzunehmendes Risiko, dass der Schulstandort trotz der Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule mittelfristig nicht gehalten werden kann", meint Wacker.

Der Blick in andere Regionen Baden-Württembergs zeige, dass Werkrealschulen dort, wo Realschulen und Gymnasien in umliegenden Gemeinden vorhanden sind, die notwendigen Schülerzahlen nicht oder nur schwer erreichen. Angesichts der demografischen Entwicklung und der bestehenden Realschulen und Gymnasien in Ladenburg, Schriesheim und Weinheim werde es die Karl-Drais-Schule auch als Gemeinschaftsschule schwer haben, die Schülerzahl zu halten oder gar zu steigern.

Den Verweis des grünen Kollegen Uli Sckerl auf Bad Saulgau habe Wacker zwar erwartet, er sieht die Tragweite des Bürgerentscheids aber in erster Linie lokal und rät dazu, "den Ball flachzuhalten". "In Hirschberg geht es nicht um ,ganz Baden-Württemberg', sondern um eine örtliche Entscheidung der Bürger Hirschbergs über die Verwendung ihrer Steuermittel." Natürlich bestehe in diesem Zusammenhang auch noch einmal die Gelegenheit, "einen kritischen Diskurs über das von vielen für fragwürdig erachtete pädagogische Konzept zu führen".

Es sei schon beachtlich, dass ausgerechnet Grüne und SPD in Hirschberg dagegen sind, die Bürger zu befragen. Die angeführte Kurzfristigkeit könne kein ernsthaftes Argument gegen einen Bürgerentscheid sein, nachdem die Diskussion in Hirschberg ebenso wie in Heddesheim bereits so lange und so transparent in der Öffentlichkeit stattfindet, urteilt Wacker. Der Bürgerentscheid in Hirschberg sei im Übrigen nicht der einzige in der Region, der kurzfristig für den Tag der Bundestagswahl angesetzt wurde, betont Wacker. Auch andernorts traue man den Bürgern zu, im gleichen Zeitrahmen über zum Teil noch höhere finanzielle Auswirkungen zu entscheiden.

"Der Gemeinderat in Bad Saulgau ist gestern übrigens dem Votum der Bürger gefolgt, und hat sich endgültig gegen eine Gemeinschaftsschule entschieden - obwohl das Quorum nicht erreicht und das Votum damit nicht bindend war."