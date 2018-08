Edingen-Neckarhausen. (joho) In seiner Sitzung vom 17. April hatte der Gemeinderat den weiteren Ausbau der Wilhelmstraße analog der Anna-Bender-Straße beschlossen: als verkehrsberuhigte Zone mit markierten Parkbuchten.

Die Planungen lagen vom 22. April bis zum 3. Mai öffentlich aus. Die Verwaltung nahm nun Stellung zu den Kommentaren der Bürger. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Planung, bei der die meisten Anregungen berücksichtigt wurden, genehmigt. Insgesamt entstehen 17 Parkplätze - "da haben wir das Maximum herausgeholt, so Planer Kuhn. Lediglich die Forderung eines "Smart-Parkplatzes" wurde abgelehnt. "Da macht die Polizei nicht mit", so Bürgermeister Roland Marsch. Die Fahrgasse soll 3,50 Meter breit werden, genug für Einsatzfahrzeuge und Müllabfuhr. Gerd Brecht (Grüne) bemängelte den Wegfall eines Pflanzbeetes. Dies sei wegen der Ausweichmöglichkeiten nötig geworden, erläuterte Kuhn.

Brecht bedauerte auch, dass keine Baumpflanzungen vorgesehen sind. Diese seien wegen der Kabel und Hausanschlüsse nicht möglich, zudem sei die Straße zu eng. Zudem habe die Gemeinde "Parkplätze, wo es geht" gewünscht. Helmut Koch (UBL-FDP/FWV) ging es um den Stand der Dinge in Sachen Kabelverlegung der EnBW, die doch vor dem Ausbau erfolgen sollte. Ein Termin mit dem Stromversorger stehe noch an, erläuterte Marsch dazu. Inge Honsel (CDU) freute sich über die hohe Beteiligung der Bürger bei den Planungen. "17 statt 14 Parkplätze - das ist doch positiv, auch wenn ein Beet entfällt." "Wir haben eine Aufwertung der beschlossen und die Menschen eingebunden", erklärte auch Thomas Zachler (SPD). Man sei zufrieden mit dem Ablauf. "Wir freuen uns, das Bewegung reinkommt", erklärte Lisa Schild, aber man sollte nicht auf Biegen und Brechen auf Parkplätzen bestehen. Denn ansonsten sollten wir grüne Pflastersteine beantragen", so die Grünen-Gemeinderätin scherzhaft. Auch der parteilose Gemeinderat Christian Volk wertete die Pläne zum Ausbau als "logische Fortsetzung der Wilhelmstraße."