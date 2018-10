Von Stephanie Kuntermann

Weinheim. Wie das wohl ist, wenn man einen Hund aussetzt? Schaut man sich noch einmal um, hört ihn vielleicht jaulen, wenn er mutterseelenallein in der Dunkelheit zurückgelassen wird? "Nanuq" kann dazu nichts sagen, aber der kleine weiße Rüde hat vermutlich eine schlimme Nacht hinter sich.

Gestern früh, gegen 7.30 Uhr, wurde er von Tierheimleiterin Jutta Schweidler und Azubi Verena Zimmermann gefunden, mit einer Leine angebunden am Schaukasten vor der Eingangspforte. Da saß das Tier auf einer weißen, völlig verschmutzten Decke, die Laufleine war mehrmals um den Pfosten gewickelt. "Wir dachten erst, dass da eine Katze sitzt", sagt Schweidler fassungslos. "Völlig verkotet" sei der Welpe gewesen, nach einer Nacht mit Temperaturen um die sechs Grad entkräftet und erschöpft.

"Wir haben ihn erst einmal aufgewärmt", berichtet Zimmermann. Ein warmes Bad tat sein Übriges, frisch gewaschen zeigte das Tierchen, was unter dem Schmutz steckte: Weißes, dichtes Fell mit einer cremefarbenen Zeichnung um die braunen Augen und auf dem Rücken. Die Frauen vermuten, dass der Kleine, den sie "Nanuq" getauft haben, entweder ein Schlittenhundmischling oder ein reinrassiger Husky ist. Hinweise auf sein Alter oder seine Herkunft fanden sich nicht, nur eine neuwertige braun-graue Leine der Marke "Flexi" und ein braunes Lederhalsband mit Strass-Steinchen. Beides trägt er nicht mehr, als die RNZ-Mitarbeiterin seine Bekanntschaft macht. Da sitzt er in einem Abteil im Hundetrakt, stakst mit unsicheren Schritten zu den Besuchern, wedelt träge mit dem Schwanz, streckt sich und lässt sich das watteweiche Fell unterm Kinn kraulen. Noch ist er gerade mal so groß wie eine Katze, doch die dicken Pfoten mit den weichen Ballen lassen schon vermuten, dass aus ihm einmal ein stattlicher Hund wird.

"Er ist noch ganz jung, der Tierarzt glaubt, dass er nicht älter ist als acht Wochen", sagt Zimmermann. "Nanuq" stapft zurück zu seiner roten Fleecedecke, gähnt und rollt sich zusammen zu einer kleinen Kugel. In den nächsten Tagen soll der Rüde aufgepäppelt werden, dann geimpft und entwurmt.

Wann er wohl ausgesetzt wurde? "Wir waren am Sonntag bis 16.30 Uhr da", sagt Schweidler. Nach einer letzten Runde schloss sie das Tor und fuhr nach Hause. "Die haben das im Dunklen gemacht", ist sich Schweidler sicher. Sie hofft auf Hinweise von Bekannten der Besitzer oder von Zeugen. Aktuell wird im Internetnetzwerk "Facebook" eifrig über "Nanuqs" treulose Halter debattiert. Immer wieder zeigen sich die Schreiber fassungslos, wie jemand den Kleinen so einfach aussetzen konnte.

Info: Das Tierheim ist telefonisch unter 0 62 01 / 6 22 24 oder per E-Mail unter tierheim-weinheim@gmx.de zu erreichen.