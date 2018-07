Weinheim. (wei/rnz) Die Stadtwerke Weinheim bereiten derzeit im Neubaugebiet "Lützelsachsen Ebene" eine neue Art der Wärmeversorgung vor: Die Gebäude sollen mit Wärme aus einem rund ein Kilometer entfernten Blockheizkraftwerk versorgt werden, das ausschließlich mit Biogas betrieben wird. "Die Wärmeversorgung von Lützelsachsen Ebene ist dadurch 100 Prozent regional und 100 Prozent ökologisch", sagt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke

Diese haben bereits 600 Meter der rund 900 Meter langen Fernwärmeleitung von der Biogasanlage des Landwirts Axel Großhans ins Wohngebiet fertig gestellt. Ein Großteil der Versorgungsleitungen im südlichen und östlichen Teil des 18 Hektar großen Baugebiets sind verlegt. Neben solchen Strom und Wasser wurden auch Rohre für die Wärmeversorgung unter die Erde gebracht.

Biogasanlage und Blockheizkraftwerk gehören Landwirt Axel Großhans. Er erzeugt seit Jahren aus Substraten seiner Felder und der Gülle seiner Rinder Biogas, das er in einem Blockheizkraftwerk zu Strom und Wärme umwandelt. Bisher speist er den Strom ins Netz ein, die Wärme blieb weitgehend ungenutzt. Das ändern die Stadtwerke jetzt: Die Wärme wird künftig Gebäude beheizen. "Das erhöht die Effizienz der Anlage, und das Gelände mit seinen 350 Wohneinheiten und einem Gewerbebereich am Rande, hin zur B 3, wird beheizt ohne zusätzlichen Kohlendioxidausstoß", freut sich der Geschäftsführer und fügt hinzu: "Außerdem werden wir durch solche Projekte Stücke für Stück autark in der Energieversorgung." Im Moment werden noch Gräben im Neubaugebiet zugeschüttet und die Baustelle winterfest gemacht. Sobald es das Wetter nach der Weihnachts-Winterpause zulässt, wird mit der Verlegung von Versorgungsleitungen im westlichen und nördlichen Teil des Neubaugebiets begonnen. Auch die Arbeiten an der Fernwärmeleitung werden dann fortgesetzt. Im letzten Bauabschnitt steht die Querung der Bahnlinie Heidelberg - Frankfurt an.

Preislich brauche die Fernwärme den Vergleich mit anderen Heizformen nicht zu scheuen, meint Krämer. "Wer sich heute ein Haus kauft, achtet zunehmend auf eine sparsame und klimaschonende Energieversorgung. Im Gebiet Lützelsachsen Ebene ist das gewährleistet."

Hauseigentümer in der Bachwiesenstraße und dem Schaffnereiweg können sich ebenfalls einen Anschluss an das Öko-Fernwärmenetz sichern. Die Stadtwerke verlegen dort Leitungen ins Neubaugebiet und haben den Anwohnern angeboten, sich eine Anschlussleitung aufs Grundstück legen zu lassen. "Für Hausbesitzer, die sich mit dem Gedanken tragen, in ein paar Jahren ihre Heizanlage zu modernisieren, lohnt sich das", sagt Krämer. "Die Anschlusskosten müssen sie nämlich erst zahlen, wenn sie Fernwärme beziehen." Mit dem Bezug von Öko-Fernwärme erfüllen Hausbesitzer auch die Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes. Es schreibt vor, dass bei bestehenden Gebäuden nach einem Austausch der Heizanlage mindestens zehn Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien stammen muss, bei Neubauten mindestens 20 Prozent.