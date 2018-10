Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. Landwirt Helmut Koch aus Edingen hatte es befürchtet und Recht behalten: Am Donnerstagnachmittag ordnete Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) eine landesweite Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel an, um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern.

Nachdem in der Bodensee-Region in den vergangenen Wochen von 229 toten Vögeln 175 positiv auf das für die Tiere gefährliche Virus H5N8 getestet worden waren, muss das Federvieh im Stall gehalten werden. Koch hatte sich schon vor Hauks Anordnung Gedanken gemacht, wie er seine Hühner, die in mobilen Ställen mit Freigelände untergebracht sind, am besten drinnen unterbringen kann. "Ich habe Trockenzelte, das geht schon. Allerdings muss ich ihnen die Möglichkeit bieten, irgendwo scharren zu können", sagte er.

Für Tiere bedeutet Stallpflicht großen Stress

Auch für die Kleintierzuchtvereine hat die Anordnung aus dem Landwirtschaftsministerium drastische Konsequenzen. "Unsere Tiere wären eigentlich lieber draußen, so lange es etwas zu scharren gibt", erklärte Herbert Stein vom Kleintierzuchtverein in Edingen. Es bedeute für die Tiere absoluten Stress, wenn sie nur "aufgestallt" seien, wie das Eingesperrt werden in Amtsdeutsch heißt. "Manche werden verenden", weiß Stein.

Der Edinger Verein hatte zwar vor einigen Jahren, als wegen der Vogelgrippe schon einmal jeglicher Kontakt des Haus- und Nutzgeflügels zu Wildtieren unterbunden werden musste, noch Glück gehabt: Keines seiner Tiere war damals eingegangen.

Stein erwähnte auch die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Züchter durch die Absage von großen Ausstellungen wie jetzt der Bundesschau, die in Leipzig hätte stattfinden sollen.

Weil aber im Stadtgebiet eine tote Ente aufgefunden worden war, die den aggressiven, für Menschen jedoch ungefährlichen Erreger, in sich trug, bliesen die Veranstalter die nationale Ausstellung mit 30.000 Tieren ab. "Die Halle war reserviert und die Teilnehmer hatten ja auch Hotelzimmer gebucht. Der Einzelne bleibt auf diesen Kosten sitzen", meinte Stein.

Der Bundesverband der Deutschen Rassegeflügelzüchter (BDRG) vernahm die Aufstallpflicht mit "Entsetzen", wie Michael Götz, der Beauftragte für Tier- und Artenschutz, in einer Pressemitteilung schreibt. Für 30 bis 50 Prozent der gesunden Tiere in den Kategorien Rasse- und Ziergeflügel bedeute das die Tötung. "Viele dieser Tiere stehen auf der Roten Liste der bedrohten Nutztierrassen." Denn für die Rassegeflügelzüchter sei die artgerechte Freilandhaltung die einzige Haltungsform: Die Tiere werden in Ausläufen mit Ställen gehalten, wobei die Unterkünfte lediglich der Übernachtung dienen. "Fast alle Züchter können ihre Tiere in diesen Ställen nicht unterbringen und müssen einen großen Teil töten. Die verbliebenen müssen in für Rasse- und Ziergeflügel viel zu kleinen Ställen untergebracht werden."

Erfahrungen früherer Aufstallungen hätten gezeigt, dass während dieser Zeit nochmals viele Tiere durch die reine Stallhaltung sterben oder so leiden, dass sie durch den Halter getötet werden müssten.

Viele alte Geflügelrassen stünden im Gegensatz zum Wirtschaftsgeflügel den Wildformen in Verhalten und Temperament sehr nahe. Von daher seien Rangkämpfe viel ausgeprägter, der Bewegungsdrang deutlich agiler. Und selbst bei peinlicher Hygiene komme es bei der Aufstallung zu einer Konzentration von Erregern. Götz plädiert für alternative Biosicherheitsstrategien wie die Abdeckung von Ausläufen mit engmaschigen Netzen. Eine flächendeckende Stallpflicht sei keine Lösung.

Während die große Bundesschau für Rassegeflügel ausfallen muss, findet in Ladenburg am Wochenende die Kreisschau Geflügel vom Kreisverband Mannheim und dem Kaninchen- und Geflügelzuchtverein Ladenburg wie geplant statt. "Wir hatten unsere Tiere schon vorher in die Käfige gesetzt", sagt Franz-Olaf Singer vom Kreisverband. Die Tiere seien tierärztlich gecheckt und gesund. Ohnehin muss das Geflügel vierteljährlich geimpft werden, das sei Vorschrift, erklärte Herbert Stein.

Unterdessen bangt auch der Heidelberger Zoo um seine Vögel, für die die Veränderungen erheblichen Stress bedeuten würden. Zoodirektor Klaus Wünnemann fürchtet, dass etliche Vogelarten im kommenden Jahr nicht brüten werden.