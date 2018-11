Ein Elternteil wacht stets über der Brut. Die vier Jungstörche gingen am Mittwoch trotzdem in Deckung. Dabei wollte man nur ihr Bestes: Im Auftrag des Karlsruher Regierungspräsidiums "beringte" Ornithologe Helmut Stein die Jungtiere. Fotos: Dorn

Ein Elternteil wacht stets über der Brut. Die vier Jungstörche gingen am Mittwoch trotzdem in Deckung. Dabei wollte man nur ihr Bestes: Im Auftrag des Karlsruher Regierungspräsidiums "beringte" Ornithologe Helmut Stein die Jungtiere. Fotos: Dorn

Von Lukas van den Brink

Weinheim. Wenn die Jungen das Nest verlassen, fällt der Abschied oftmals schwer. Um den Weg von vier Weinheimer Jungstörchen verfolgen zu können, sind die Vögel am Mittwoch von dem Ornithologen der Staatlichen Vogelwarte in Radolfzell, Helmuth Stein, an jeweils einem ihrer Stelzen beringt worden.

Als sie den Ornithologen und sein Gefolge sahen, fielen die Jungtiere der Reihe nach in Ohnmacht. "Wenn sie potenzielle Gefahr erkennen, stellen sie sich tot", sagte Stein. Akinese nennt sich der Schutzreflex.

Weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund sollen den Vogelkundlern die Identifikation durch das Spektiv erleichtern. "Früher waren die Ziffern auf dem Ring schwer zu erkennen. Durch Sonneneinstrahlung und unterschiedliche Lichtverhältnisse war die Gravur auf dem silbernen Metallring oftmals schwer zu sehen", so der ehrenamtliche Naturschutzwart des Rhein-Neckar-Kreises, Dietmar Matt.

Man habe die neuen Ringe vor etwa fünf Jahren eingeführt. Derzeit gebe es 706 Weißstorch-Brutpaare in Baden-Württemberg. Die Störche seien am Rande des niederländischen Ijsselmeers, über den Harz bis zum Nordrand der Alpen anzutreffen.

"Beide Elternvögel brüten und füttern den Nachwuchs. Einer der beiden Alten bleibt immer auf dem Nest sitzen, um die Eier und dann später die Jungtiere zu schützen", so Dietmar Matt. Das Horst könne vier Meter hoch werden, einen Durchmesser von zwei Metern entwickeln und zwei Tonnen auf die Wage bringen.

"Die Störche arbeiten durchweg an ihrem Nest und bauen es stetig aus", so Matt. Die Vögel würden Äste, Gräser und Matsch verwenden.

Mit 55 Tagen sind Weißstörche flügge, mit drei Monaten sogar selbstständig: "In den nächsten paar Tagen werden unsere Jungtiere die ersten Flugversuche wagen," so Matt. Die Kleinen seien um die 50 Tage alt. "Mit drei Monaten verlassen sie endgültig das Nest und sammeln sich ohne die Altvögel vor der Küste Gibraltars. Sie ziehen dann nach Afrika weiter. Nach drei oder vier Jahren, wenn sie geschlechtsreif sind, kehren sie nach Mitteleuropa zurück", sagte Matt. Warum sie sich erst mit einsetzender Geschlechtsreife gen Norden aufmachen, sei bisher nicht festzustellen.

"Vor einiger Zeit haben wir eine Rückmeldung aus Mali bekommen. Einer unserer Störche wurde tot aufgefunden. In Afrika werden sie gejagt - dort landen sie im Kochtopf", sagte Matt. Deshalb leiste man vor Ort rege Aufklärungsarbeit. "Wir verteilen an Schulen und Ämtern Flugzettel in arabischer Sprache, um die Gattung zu schützen."

Auch in Deutschland sind die Großvögel gefährdet. Intensive Landwirtschaft und Grünlandumbruch - also das Fehlen von Feuchtgebieten - schrecke die Störche ab, verhindere die Niederlassung.

"Wir bieten den Störchen natürlich Alternativen, wie zum Beispiel den Masten an der alten Weschnitz. Sie haben das Angebot zum Glück angenommen", sagte Matt: "Sie brüten hauptsächlich in Wassernähe, um die Beute dann ins kalte Nass zu tunken. Dann flutscht es besser."

Meister Adebar ernähre sich hauptsächlich von Würmern, Insekten, Fröschen, Fischen und gelegentlich auch von Mäusen und Ratten. Im Zweifelsfall sei Aas auch eine Option.