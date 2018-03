Weinheim. (keke) "Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt" und "Aus drei mach eins": Einige nahmen die Zweiräder bei der städtischen Fundsachenversteigerung gleich "im Dutzend billiger" mit. Für jeweils einen oder zwei Euro könne man da nichts falsch machen, so einer der gewieften "Garagenbastler", der gleich "sieben auf einen Streich" ersteigerte. Ein paar Stunden Ausschlachten und Aufmöbeln, und die Räder finden im Internet für 50 Euro ihre neuen Besitzer.

65 Klapp-, Kinder-, Damen- und Herrenfahrräder hatte Auktionator Michael Schrödelsecker am vergangenen Freitag auf dem Gelände des Bauhofs unter seinem Hammer. Und bis auf nur einige wenige "Schrottesel" fanden tatsächlich alle ihre Liebhaber. "So wie die Räder gefunden werden, kommen sie nach einem halben Jahr Aufbewahrungszeit unter den Hammer." Verkehrssicherheit werde allerdings nicht gewährleistet, so Schrödelsecker mit einem fachkundigen Blick auf mitunter fehlende Sättel, Pedale oder Schutzbleche.

Als "Mountainbike-Tag" war die diesjährige Versteigerung gegenüber der zahlreich erschienenen Kundschaft angekündigt worden. Befanden sich unter den Fundstücken doch in der Mehrzahl solche Bikes, mit denen die Pedaleure dank ein-wandfrei funktionierender Stoßdämpfer auch bei Fahrten über holprige Strecken nicht aus dem Sattel gehoben werden.

Zum teuersten Stück avancierte am Ende ein "Crosswind"-Acht-Gang-Fahrrad in "Feuerwehrorange". Erst nach einem erbitterten Bieterwettstreit schlug der Hammer bei 150 Euro zum dritten Male zu. Für die Besuche ihrer fünf Enkelkinder deckte sich ein Großelternpaar mit einem "Rad für alle" ein. Probleme dürften allerdings dann auftreten, wenn das Enkel-Quintett auf einen Schlag zu Besuch kommen sollte.

Ein 24 Volt E-Bike ging für schlappe 50 Euro weg. Dem für 25 Euro auch gleich noch ein passender Fahrradanhänger angepasst wurde. "Großmutter wird Augen machen": Auf einen Rollator "fast ohne Gebrauchsspuren, mit Klappsitz und zusätzlicher Spazierstockhalterung" darf sich die Lieblingsoma von Enkel Jörg freuen. Schnäppchenpreis, den "Oma aber nicht unbedingt erfahren muss": 15 Euro.

Regenschirme, Strandmatten vom "Lido Waidsee", Rucksäcke, die auf Burg Windeck liegen geblieben waren, Spielzeug, (leere) Geldbeutel, Schmuck, Ringe, Uhren, Armbänder und vor allem Kleidung, denen noch der Original-Kassenzettel von "H&M" beigefügt war, übersprangen nach gut dreistündigem Bieterwettstreit am Ende die 1000 Euro-Marke um ein Beträchtliches.

Und dann war da auch noch der elfjährige Hasan, der sich als Interessent für ein Klappfahrrad im Eifer des Gefechts selbst überbot. Nicht viel besser machte es Hasans Mutter, die das "Zweirad ohne Luft" noch einmal bezahlen wollte. Obwohl dies Hasans Papa schon getan hatte und Hasan bereits seine erste Kurven auf dem Bauhofvorplatz drehte.